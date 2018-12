Trindade primera incorporación de Peñarol y Rojo renovó por un año

Jesús Trindade se transformó en la primera contratación de Peñarol para la temporada 2019. El exjugador de Racing firmó por 2 años y viajará con el plantel a Miami el 2 de enero para realizar la pretemporada.

Trindade llega en condición de libre, tiene 25 años y fue uno de los pedidos del técnico Diego López para reforzar el plantel.

El futbolista fue presentado este viernes y señaló en conferencia de prensa que tiene “muchas ganas que llegue el 2 de enero, de empezar a demostrar por qué me abrieron las puertas de este club tan grande; es un sueño vestir estos colores”.

“Me considero bueno físicamente, me gusta pasar al ataque, me gusta meter, correr. He jugado por las dos bandas, de lateral o un poco más arriba y siento que estoy en mi mejor momento”, aseguró el futbolista.

” Tuve la posibilidad de conocer a mis compañeros tramitando la visa para ir a Estados Unidos, me hicieron sentir muy cómodo. Jugaba con el Toro Fernández, es mi amigo, y los demás los conozco de enfrentarlos”, explicó el salteño.

“Es una responsabilidad grande llegar a un club como Peñarol, a un grupo que viene de ser bicampeón uruguayo, que tiene desafíos grandes por delante y espero estar a la altura”, aseguró la nueva incoporacion de los carboneros.

Por su parte este viernes, se confirmó la continuidad del lateral izquierdo Rodrigo Rojo, quien renovó por un año con los carboneros.

Rojo es otro de los que viajará a Miami el 2 de enero para iniciar la pretemporada. En las últimas horas el área deportiva del club, confirmó para el sábado 12 el amistoso internacional ante el Miami United en Milander Park.