Trump desconoce validez de informe sobre cambio climático

Ante un informe que detalla los efectos devastadores del cambio climático de 1.656 páginas de extensión, el presidente Donald Trump responde con indiferencia y un contundente “No me lo creo”.

El informe habla de las consecuencias catastróficas del cambio climático para la salud, el medio ambiente y la economía. Al presidente no parece importarle en absoluto un informe elaborado con seriedad por 300 científicos pertenecientes a 13 agencias federales distintas hecho por ley, poniéndose de espaldas a la Casa Blanca lo que es altamente paradójico.

Esta situación pone en evidencia las diferencias ya existentes entre el presidente Trump y la Casa Blanca.

El historiador presidencial Douglas Brinkley, de la Universidad de Rice, afirmó a The New York Times que la Casa Blanca cuenta con expertos y abogados no dispuestos a falsear datos para ganarse un lugar en la historia. El informe no se encuentra edulcorado, a pesar de que Donald Trump insista en negar el cambio climático y sus consecuencias.

Hace solo una semana Donald Trump tuiteaba irónicamente respecto a la ola de frio sobre la costa Este del país”¿No era que había calentamiento global?”. Ahora con cuatro palabras categóricas niega las evidencias más rotundas

”No me lo creo”

Mentir a los ciudadanos termina pasando factura a lo largo de la historia como Johnson que en otro tiempo mintiera sobre la guerra de Vietnam a la población hasta que los papeles del Pentágono sacaran la verdad a la luz.

La investigación periodística no es necesaria en este caso. El estudio de más de 1.600 páginas tituladas como “Evaluación Nacional sobre el Clima” constituye uno de los estudios más serios existentes hasta la fecha. Con precisión milimétrica se detalla los efectos del cambio climático mirando a futuro sobre la salud de la población, la economía y las costas del país y sus claras afectaciones.

Según el informe ya es completamente notorio el hecho de que las temperaturas extremas se han vuelto más frecuentes y duraderas. Estados Unidos ha logrado romper records desde 2015 debido a los efectos dañinos causados por el clima por un valor cercano a los 400.000 millones de dólares. Tratando de que pasara desapercibida la falta de sintonía entre Trump y la Casa Blanca los firmantes del estudio a sueldo de la Administración de la Casa publicó el informe el día de Acción de Gracias (reconocida festividad) y también en medio de un día mundialmente conocido como Black Friday donde la fiebre de compras redobla sus impulsos, pretendiendo que adquiriera estado público en el mes de diciembre. En el informe se puede leer que “el cambio climático está transformando cómo y dónde vivimos y presenta un creciente desafío para la calidad de vida, la salud pública, la economía y los sistemas naturales que nos ayudan a vivir”

También apunta a las pérdidas anuales en algunos sectores de la economía que pueden significar cientos de miles de millones de dólares para fines de siglo, mucho más que el PBI actual de la mayoría de los Estados de la Unión”

Las áreas costeras se muestran especialmente vulnerables debido al aumento del nivel del mar, y las fuertes tormentas que han de desembocar en la devaluación del valor de las propiedades. Sitios como Luisiana y Alaska se verán obligados a trasladar su población tierra adentro por el elevado riesgo de inundaciones.

Antes de este estudio existen dos más, el de 2014 cuenta con precisión semejante en cuanto a las conclusiones científicas pero no en los costos económicos y en efectos palpables que ya se notan en todo el país, en forma de graves incendios o huracanes

Desde 1990 existe una ley que obliga a elaborar un informe al gobierno federal cada cuatro años sobre el clima. Sin embargo hasta 2014 no existía regulación alguna por lo que no daba lugar a discusiones de este tipo.

Donald Trump asume el poder con una campaña en contra de las regulaciones para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidas en la negociación del acuerdo de Paris en el que el expresidente Obama tuvo una especial incidencia. Trump anunció que se retiraría del acuerdo de Paris y terminaría con la “guerra contra el carbón” impuesta por Obama.

A partir de ahí el actual presidente no se ha limitado por terminar con la restricciones que protegen el medioambiente si no que ha negado hasta el informe escrito bajo su administración afirmando que “no lo cree” con lo que en consecuencia desacredita por completo la seriedad de cada una de las claras exposiciones.