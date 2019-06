Trump insulta al alcalde de Londres en el inicio de su visita de Estado al Reino Unido

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha iniciado este lunes su visita oficial al Reino Unido publicando un duro mensaje en Twitter dirigido al alcalde londinense, Sadiq Khan, a quien catalogó de «perdedor».

De esta forma, el mandatario estadounidense contestó, apenas había aterrizado en la capital británica, a las críticas en su contra por parte de Khan, quien un día antes comparó el discurso de Trump con el de «los fascistas del siglo XX».

«Sadiq Khan, quien a todas luces ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido neciamente ‘antipático’ con el presidente de EE.UU., por lejos el aliado más importante del Reino Unido. Es un gran perdedor que debería centrarse en el crimen en Londres, no en mí», escribió el inquilino de la Casa Blanca.

«Khan me recuerda mucho al muy tonto e incompetente de nuestro alcalde de Nueva York, De Blasio, que también ha hecho un trabajo terrible, pero con la mitad de su estatura», continuó Trump, añadiendo: «En cualquier caso, espero con ansias ser un gran amigo para el Reino Unido y estoy muy ansioso por mi visita. ¡Aterrizando ahora!».

El intercambio de críticas entre Trump y Khan —miembro del Partido Laborista— fue precedido por un mensaje de apoyo del presidente estadounidense a la candidatura del exministro de Asuntos Exteriores británico Boris Johnson —del Partido Conservador— para ocupar el puesto de primer ministro tras la dimisión de Theresa May, prevista para el próximo 7 de junio.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019