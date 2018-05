Trump sobre el Premio Nobel de la Paz: “Todo el mundo cree que lo merezco”

No es broma, al menos no es un chascarrillo de los medios de prensa, Donald Trum, el presidente de Estados Unidos, fue consultado por un periodista sobre si consideraba que merecía el Premio Nobel de la Paz. El magnate-presidente dijo, muy suelto de cuerpo: “Todo el mundo cree que lo merezco, pero yo no lo diría nunca”.

Luego, no se sabe si porque se dio cuenta del disparate dicho, porque le pareció demasiado escuchar esa sentencia o de puro tramposo, agregó: “El premio que quiero es la victoria para el mundo”.

En el mes de enero Trump tuiteó: “Con todas las opiniones de los ‘expertos’ fracasados, ¿alguien cree que las conversaciones y el diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur seguirían en este momento si yo no hubiera sido firme, fuerte y dispuesto a comprometer nuestro poderío contra el Norte?”.

Pero el martes 8 de mayo, Trump se mandó una trampa de las suyas: rompió el acuerdo nuclear con Irán, haciendo caso omiso a las nefastas consecuencias que puede traer esa medida.