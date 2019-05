Trump vs. Huawei

Si usted tiene un celular Huawei seguramente tiene un problema. Pero espere, no lo tire. Mientras se hablaba de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a muchos les parecía una cuestión lejana, pero cuando llegó al celular que uno ha comprado -mucho más barato que otros-, la cosa se complica.

Por Víctor Carrato

El detonante fue que Google anunció que rompía con Huawei, lo que significa para el gigante tecnológico chino y sus usuarios que le restringirían el uso de algunas actualizaciones dentro del sistema operativo Android. ¿Quién puede vivir sin Google hoy día?

Los compradores de teléfonos inteligentes no querrían un teléfono con Android que no tuviera acceso al PlayStore de Google, su asistente virtual o las actualizaciones de seguridad, suponiendo que estos se encuentren entre los servicios que se retirarán.

A su vez, Huawei es líder global en la venta de equipos de comunicaciones. Es el segundo mayor vendedor de smartphones, con 19% del mercado mundial, detrás de Samsung (23,1%) pero antes de Apple (11,7%). Además, se estima que Huawei es el proveedor líder de 5G en el mundo.

Con el aumento de la oferta de teléfonos Huawei, su inclusión en la lista negra estadounidense generó además una gran inestabilidad en los precios, con una rápida caída. En un espacio de un año, el P20 de Huawei se depreció 81%, mientras que el P30, que ha sido lanzado hace tan solo un mes, ya se ha depreciado 46%, explicaron desde MusicMagpie.

Las cosas parecieron complicarse más cuando los fabricantes de chips Intel, Qualcomm y Broadcom informaron que dejarán de suministrar a Huawei.

Tres meses de plazo

Donald Trump, cuando pelea, suele pegar fuerte, ya lo ha hecho con México, Canadá, Corea del Norte, Irán o ahora China, pero, en general, después llega a un acuerdo.

La inclusión de Huawei en la lista negra de Estados Unidos (EEUU) impide en la práctica a las firmas estadounidenses venderle componentes o software.

Sin embargo, el pasado lunes 20, la administración Trump anunció una tregua de tres meses. El Departamento de Comercio de EEUU aprobó una licencia temporal para el fabricante chino hasta el 19 de agosto para que pueda mantener las redes y proporcionar actualizaciones de software a las terminales existentes. La administración de Trump había aprobado la medida contra Huawei justo después de la última ronda de subida de aranceles, pero la batalla con la tecnológica venía de lejos y ha cristalizado con millones de consumidores que no saben muy bien qué va a pasar con los dispositivos.

Sobre las acusaciones de Trump sobre el espionaje chino a través de los celulares inteligentes de Huawei no se han aportado prueba alguna.

La respuesta china

“EEUU subestima nuestra fuerza”, dijo el martes el fundador de Huawei y agregó que nadie podrá aislar al gigante chino.

Ren Zhengfei, fundador y director ejecutivo de la compañía china, advirtió que ninguna otra empresa alcanzará la tecnología 5G de Huawei en los próximos años.

Huawei se ha preparado para bancar los embates en su contra de parte de EEUU, según afirma Ren Zhengfei.

El ejecutivo afirmó que las restricciones impuestas a los negocios entre Huawei y compañías norteamericanas -de las que adquiere la mitad de los microprocesadores para sus dispositivos- no lograrán frenar al gigante chino. “También podemos hacer los mismos chips que hace EEUU, pero eso no significa que no vayamos a comprarlos”, aseguró.

La larga marcha

En 1931 Japón había invadido China, ocupando Manchuria, luego de que Mao Zedong inició la revolución comunista china en 1927.

Peng Dehuai, un líder militar chino, dirigente del Partido Comunista de China y Ministro de Defensa en la República Popular China entre 1954 y 1959, era el comandante en jefe de las fuerzas comunistas en 1937. Durante la ocupación japonesa, dirigió la “Campaña de los Cien Regimientos” en 1940, que destruyó las líneas japonesas de comunicaciones en las provincias de Hebei y Shaanxi, causando severas bajas a las tropas niponas. Esta fue la victoria militar más amplia que las tropas comunistas alcanzaron sobre Japón durante toda la guerra, gracias a la destrucción de las comunicaciones enemigas.

En 1987, las telecomunicaciones en China eran espantosas. Fue entonces cuando un exoficial del Ejército Popular de Liberación chino, Ren Zhengfei, decidió fundar Huawei Technologies Co. Ltd. Una multinacional china de equipos de telecomunicaciones y electrónica de consumo, fabricante, con sede en Shenzhen, Guangdong, China.

El nombre Huawei se traduce como ‘acto espléndido’ o ‘excelencia china’.

Inicialmente enfocada en la fabricación de conmutadores telefónicos, Huawei amplió su negocio para incluir la construcción de redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios y equipos de consultoría y operaciones a empresas dentro y fuera de China, y la fabricación de dispositivos de comunicaciones para el mercado de consumo.

¿Cómo lo hizo? Sencillo, como suelen hacer las cosas los chinos, clonando tecnología. Los chinos y, en particular Huawei, se iniciaron clonando dispositivos de telecomunicaciones de los estadounidenses, principalmente de Cisco. Por ejemplo, un router Cisco era clonado por Huawei y comercializado como otro modelo, con idénticas prestaciones. Esto le permitió a los chinos aprender de estas tecnologías e iniciar su propia ruta de investigación y desarrollo.

Después de la muerte del Gran timonel, Mao Zedong, en setiembre de 1976, Deng Xiaoping lideró las reformas económicas de liberalización de la economía socialista de la República Popular China desde 1978 hasta los últimos años de su vida, en 1997.

Estas reformas permitieron a este país alcanzar unas impresionantes cotas de crecimiento económico. Todo ello marcado por un carácter autoritario en el ejercicio del poder, que tuvo su punto alto con la represión violenta de las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989.

Mao planteaba que el socialismo era la única respuesta para China, debido, entre otros argumentos, a que las potencias occidentales y particularmente EEUU, nunca permitirían que China avanzara bajo un régimen capitalista. EEUU mantuvo un embargo comercial a la República Popular China que duró hasta 1972, cuando Richard Nixon decidió que China constituía una potencia que debía ser considerada favorablemente en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Nixon y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, que preparó en secreto en julio de 1971 la visita a Beijing, abrieron las puertas del comercio entre las dos grandes potencias. Pero llegado Donald Trump al poder, se encuentra con un déficit comercial con China de US$ 419.000 millones. De ahí la guerra comercial desatada por EEUU, en julio de 2018, con el aumento al doble de los aranceles por un valor de US$ 200.000 millones.

Las fortalezas de la estrategia

Las ventas de contratos globales de Huawei para 2006 alcanzaron US$ 11.000 millones (un aumento de 34% con respecto a 2005), de los cuales 65% provino de mercados extranjeros.

“No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen gato”, decía Deng Xiaoping. Y agregaba: “¡Enriquecerse es glorioso!”.

Durante el segundo trimestre de 2018, Huawei logró vender 54 millones de celulares, superando a Apple, empresa que se ha caracterizado por liderar el mercado de smartphones en los últimos años gracias a su diseño y que solo pudo vender 42 millones de unidades.

Una de las fortalezas es la gran apuesta por la investigación. Alrededor de 15% de los ingresos de Huawei son destinados a la investigación y desarrollo (I&D) para poder incluir nuevas funciones a sus dispositivos. Esto significa que se gastan alrededor de US$ 12 millones anualmente.

Actualmente Huawei posee 16 centros de I&D donde se han podido desarrollar, en poco tiempo, la mejor cámara del mercado, el primer procesador con inteligencia artificial, baterías con mayor duración, entre otras características que poseen los smartphones de la firma.

Otras de las fortalezas son el control de calidad y precios accesibles. Huawei ha conseguido, a través de pruebas de resistencia y durabilidad a los móviles, que estos sean dispositivos de alta calidad y que el usuario no tenga la incomodidad de sentir su celular vulnerable ante la mínima caída o golpe.

Ofertas agresivas es otra de las fortalezas de la empresa china. En un rubro tan competitivo como el de smartphones, las empresas no deben perder visibilidad y se debe implementar una campaña de publicidad continua en todos los medios posibles. Huawei ha realizado diversas campañas publicitarias con artistas, ofertas con los operadores móviles, así como lanzamientos de sus celulares, que han incluido un beneficio extra, como el P10 Selfie, que se regalaba con la compra del Huawei Mate 10.

En 2017, Huawei creó el primer equipo de marketing especializado fuera del mercado de marketing digital fuera de China para aumentar su conciencia en Europa. Una de las partes más importantes para Huawei en marketing digital fue prestar más atención a las asociaciones con empresas como Dazed Media para el Proyecto Posible y campañas de relaciones públicas en lugar de medios pagados. Durante la campaña de marketing digital con Lionel Messi, Robert Lewandowski y Scarlett Johansson , el número de campañas de relaciones públicas aumentó 300% por ciento en Europa occidental en 2017, en comparación con el mismo período de los años anteriores.