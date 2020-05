El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes con suspender permanentemente la financiación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y reconsiderar la membresía de su país en el organismo.

“Si la OMS no se compromete a realizar importantes mejoras sustanciales dentro de los próximos 30 días, haré que mi congelación temporal de la financiación de EE.UU. a la OMS sea permanente y reconsideraré nuestra membresía en la organización”, declaró Trump en una carta al jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que fue publicada en su cuenta de Twitter.

El inquilino de la Casa Blanca suspendió las contribuciones de EE.UU. a la OMS el mes pasado, acusándola de promover la desinformación de China sobre el brote de coronavirus. La OMS, por su parte, negó la acusación, mientras que Pekín aseguró que su gestión fue transparente y abierta.

En su carta el mandatario norteamericano señaló que la revisión confirmó muchas de las serias preocupaciones que planteó el mes pasado. Además, en el documento Trump describió lo que la Casa Blanca percibió como «errores repetidos» por parte de la organización y Ghebreyesus.

“El único camino a seguir para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China […] No puedo permitir que los dólares de los contribuyentes estadounidenses continúen financiando una organización que, en su estado actual, claramente no sirve a los intereses de EE.UU.”, señala la carta.

“Mi Administración ya ha comenzado conversaciones con ustedes sobre cómo reformar la organización. Pero es necesario actuar rápidamente. No tenemos tiempo que perder”, aseveró el presidente.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020