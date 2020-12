Turismo minero: Los atractivos del Norte

Los operadores turísticos responsables de la Ruta del Oro en Minas de Corrales y el Safari Minero de Artigas presentaron los protocolos de seguridad sanitaria que brinda la experiencia de hacer Turismo Minero en el norte del país.

La llegada de turistas en busca de atracciones distintas viene creciendo en los últimos cinco años, para lo que el equipo de Turismo Minero, integrado por Edelweiss Oliver, Mercedes Viana y Mateo Acosta, desarrolla y promueve distintos atractivos como complemento, al tiempo que se optimizan los servicios para recibir a las familias uruguayas.

Cuenta Edelweiss Oliver, encargada de la Ruta del Oro del Turismo Minero: «Cuando uno piensa qué va a hacer en Uruguay, esto es algo totalmente diferente. Y es una oportunidad única de conocer lo que es la minería en Uruguay, de forma lúdica, de forma entretenida, con guías capacitados que te van a ir mostrando todo el proceso geológico de por qué hay minas acá y por qué cada uno de estos tipos de minas se desarrollan en el norte del país», explicó Oliver.

Durante el recorrido, se podrá conocer de primera mano la historia de la minería en el país, lo que es la Ruta del Oro, y toda la actualidad minera con las ágatas y amatistas.

De acuerdo a Oliver, la Ruta del Oro en Minas de Corrales es un tour que muestra la historia de la minería en la zona y en Uruguay. «La minería de oro empieza por 1820, y durante la actividad le contamos a la gente cómo se fue desarrollando, todo lo que pasó en este lugar con esa fiebre del oro que también atacó esta zona de Sudamérica».

Por su parte, Mateo Acosta, responsable del Safari Minero en Artigas, destacó que cuando se creó el circuito fue pensando en aprovechar la riqueza inmensa que tiene el departamento con la explotación de ágatas y amatistas. “El producto se llama Safari Minero y es lo que hacemos en conjunto con Minas de Corrales con la Ruta del Oro y lo denominamos Turismo Minero. Es una opción sobre todo novedosa, hay mucha gente que no la conoce. Es en un destino poco visitado, pero que estamos tratando de lograr que se acerquen cada vez más, lo tomen en cuenta para sus planificaciones de vacaciones y se hagan los kilómetros hasta el norte para venir a conocer esta propuesta conjunta que sin duda vale mucho la pena porque van a ver cosas que en otro lado no hay. Solo en Artigas hay ágatas y amatistas, solo en Minas de Corrales se puede ver toda la historia de la Ruta del Oro, y lo tenemos preparado con un servicio y una calidad que va a hacer que la gente lo disfrute y no se arrepienta de haber venido a visitarlo”.

Además del Turismo Minero, existen otras propuestas complementarias, varias de ellas, ideales para estar en contacto con la naturaleza, como la experiencia Miriñaque, el Sendero La Cachoeira, Valle Edén, Cuchilla de Laureles, Pilares de Klinger, Gruta de los Helechos, Valle del Lunarejo, Artigas Panorámico, Rincón de Franquia y un recorrido en el tren del norte y por quebradas.

En cuanto a las propuestas histórico culturales, se encuentran: Gardel, Masoller Histórico, Patria Gaucha, Carnaval de Artigas, Fronteras y Portuñol, Festival Binacional de Enogastronomía y Festival Internacional del Cordero.

Para aquellos que quieren conocer de cerca el Turismo de Producción, podrán visitar la Bodega Casa Tannat, la Bodega Cerro Chapeu, la fábrica Cabezas Beer, los viveros de variedades nativas o la producción de tabaco, sandías y caña de azúcar. Por último, para los amantes de las compras, también podrán elegir el paseo de compras.