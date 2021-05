Un año sin desarrollo

Un ministro que asumió su cargo en la calle “porque el Mides es un ministerio de la calle”, un proyecto de oficina en Casavalle, clases de yoga para las personas en situación de calle, fallecimiento por hipotermia, aumento de la pobreza, multiplicación de las ollas populares, fin de programas sociales sin remplazo, despidos de trabajadoras y trabajadores, movilizaciones, y la idea de que se sale de la pobreza si se quiere, son algunas de las imágenes que nos dejó el Ministerio de Desarrollo en un año sin avances.

El 1º de mayo el presidente anunció por su cuenta personal de Twitter “un cambio en el Mides”. De esta forma, informó a la ciudadanía sobre la destitución del entonces ministro de Desarrollo Pablo Bartol y de la asunción de Martín Lema como nuevo titular de la cartera. “En las próximas horas habrá un cambio en el @midesuy. Asumirá como nuevo ministro @MartinLemaUy. Mi profundo agradecimiento a @pbartol65”, comunicó el presidente.

Así como la noticia se dio en una red social, también las primeras declaraciones de los implicados, y posteriormente la polémica, surgieron en este contexto. “¡Gracias, Presidente @LuisLacallePou, por la inmensa confianza! Asumiremos con gran compromiso y trabajaremos intensamente para estar a la altura de los desafíos. La gestión de @PBartol65″, escribió Lema.

Por su parte, Bartol tuiteó: “Muchas gracias presidente por este año de trabajo junto a su gran equipo. También muy agradecido por el equipo del ministerio y todos sus funcionarios. Un honor servir a mi país en el año de la pandemia”.

Los argumentos de la modificación se conocieron dos días después del anuncio cuando la Presidencia de la República publicó un comunicado explicando que “la gestión se encamina hacia un nuevo abordaje integral”. El escrito también hace referencia a los impactos de la pandemia, lo que “demandará una impronta de fuerte articulación política y territorial”. Ante este contexto, señalan, es “necesario realizar un giro en la conducción, con el fin de abordar un nuevo objetivo político”.

Las repercusiones de referentes políticos y de los usuarios de la red social no tardaron en llegar. Algunas personas pedían explicaciones, otras le agradecían al ministro saliente su gestión y otras le reprochaban por no cumplir con el apoyo a las familias más vulnerables. También surgieron alusiones de acomodo, ya que el nuevo ministro, Martín Lema, es yerno de Armando Castaingdebat, quien al momento de la designación era el subsecretario de la cartera.

Días después del anuncio, entró en escena la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para evaluar si el parentesco entre Lema y Castaingdebat podía ser un impedimento legal para el vínculo laboral. Según la Ley 19.823 (Código de Ética en la Función Pública), está prohibida la actuación en la misma oficina de funcionarios que mantengan vínculos familiares con el jerarca. Además, el artículo 183 de la Constitución establece que el subsecretario ingresa al ministerio junto al ministro y cesa con él. Por un motivo o por otro, la continuidad de Castaingdebat en la cartera no era posible.

Finalmente, el presidente Lacalle Pou informó, también por Twitter, que Andrea Brugman, exintendenta de Florida, ocuparía el cargo de subsecretaria de Desarrollo. “Le pedimos a @AndreaBrugman que asuma como subsecretaria del @midesuy. Conozco su dedicación al trabajo y su sensibilidad social desplegada en Florida”.

Del nuevo ministro, Martín Lema, cabe destacar que es una figura cercana al presidente y que durante su desempeño como legislativo ejerció funciones de contralor del Mides. Tras asumir el cargo, en una de sus declaraciones en los medios, aseguró que este mes iniciará reuniones con diferentes direcciones y personas de la cartera para que «ilustren un panorama que permita dar una dirección». Si bien no esbozó proyectos concretos, adelantó que la gestión se enfocará en las personas y no en los programas. «Un programa si no está bien diseñado, hace que los recursos no lleguen a las personas que tienen que llegar. Lo que vamos a hacer es una iniciativa que es hacer una evaluación de los programas del Mides para conocer el impacto y ahí puede desembocar en menor cantidad de programas, en mayor o en rediseño de los que están porque el foco tiene que ser la persona», dijo en una entrevista en Canal 4.

Año de desmantelamiento

En dialogó con Victoria Licandro, responsable de comunicación de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides), contó que el sindicato se enteró de los cambios en la cartera por Twitter, pero que “no sorprendió”. “La noticia no nos sorprendió porque viene en la línea de otras medidas que se han tomado dentro del Mides, sin una evaluación detrás y sin claridad en los motivos. Nadie tiene claro cuál de las acciones, definiciones o indefiniciones son las que llevaron a estos cambios”.

Licandro planteó que, desde el sindicato, la primera reflexión que surge es el por qué. “Para quienes trabajamos en el Mides, estaría bueno entender cuál es la línea del gobierno en relación a las políticas sociales. Es difícil determinar en qué fallaron porque tampoco sabemos cuáles son sus objetivos y lo que esperan de cada decisión”.

La determinación del cambio de ministros, siguió Licandro, “podría tener que ver con las demoras en el proceso de apoyar las ollas populares y merenderos, por el aumento de la pobreza, por la cantidad de despidos realizados o por los fallecimientos de gente en situación de calle. Pasaron cosas gravísimas y hubo varias cuestiones que denunciamos”.

La falta de experiencia del ministro puede ser otro de los motivos del fracaso del Mides. “Las instancias de intercambio del sindicato con las autoridades eran siempre con Castaingdebat. Con Bartol solo tuvimos unas instancias al comienzo de su mandato, fue el subsecretario quien asumió ese rol más político”, contó la dirigente a modo de ejemplo.

Para el sindicato, lo que sí está claro son los resultados del primer año de gestión de Bartol y su equipo: “Lo que tenemos actualmente es un desmantelamiento de las políticas sociales, aunque las autoridades hablen en términos de reformas y cambios. Lamentablemente todos esos cambios, como la baja de programas y los despidos de funcionarias y funcionarios, no estuvieron acompañados de un diagnóstico, sino que entendían que algo se estaba haciendo mal y lo cambiaban. Evaluaciones, informes y argumentos es algo que estamos exigiendo desde el día 2 de marzo, cuando nos sentamos a hablar por primera vez con Bartol y Castaingdebat, y nunca lo conseguimos”.

Con respecto a la designación del nuevo ministro, Martín Lema, aseguró que era algo que “se rumoreaba desde que se fue Nicolás Martinelli, director general de secretaría”. “Lema es una persona que en su mandato anterior estuvo muy preocupado por la realidad del Mides. Ojalá que estando adentro cambie la perspectiva que tenía de las trabajadoras y trabajadores. Recordemos que realizó declaraciones que no fueron muy felices en las que mostró un gran prejuicio sobre funcionarias y funcionarios. No somos personas acomodadas ni vagas, sino trabajadoras y trabajadores que nos gusta hacer nuestro trabajo”.

Sobre las expectativas del sindicato en relación a la gestión de las nuevas autoridades, Licandro dijo que aspiran a “mantener fluidez en el diálogo y poder trabajar de forma conjunta para que el Mides pueda tener un rumbo claro y una forma de trabajo mejor para que la población, que es lo que nos preocupa, pueda acceder a sus derechos y su bienestar”.

Año de fracaso

“La decisión del presidente de cambiar el equipo del Mides no sorprende porque fue una gestión de fracaso”, sentenció Micaela Melgar, exdirectora de la división Calle de la cartera y actual diputada frenteamplista. “Fracasaron los resultados de las políticas sociales y, además, fracasaron en gestionar sus propias ideas, que es lo más alarmante”. Para la parlamentaria, era esperable que un gobierno con una orientación tan diferente a la que existía antes modifique el rumbo de las políticas, incluso que desarmaran algunos programas, pero nadie esperaba que no fueran capaces de gestionar ninguna propuesta propia.

Según la exjerarca del Mides, Bartol fue presentado como una persona innovadora y un outsider de la política que iba a implementar ideas efectivas, pero al final no pudo ejecutar ninguna de sus propuestas. “Se habló de la acentuación de las capacidades individuales, del trabajo con mentores y del contacto directo con la población desde la figura del propio ministro. No lograron nada”, agregó.

Para Melgar, el resultado a un año y dos meses de gestión es “un Mides que no está más en los territorios, que no atiende más las políticas de juventud, que destruyó el Sistema Nacional de Cuidados y que no generó ninguna propuesta”. Además, siguió la legisladora, “desde la Academia y la oposición se alertó sobre la necesidad de que el Mides tomara acciones urgentes, por ejemplo, en el respeto al derecho de la alimentación, pero no pudo ni siquiera elaborar un plan para que la gente comiera en sus casas. Lo que hizo fue descentralizar el apoyo a las ollas populares a través de una organización social (Uruguay Adelante) entre amigos y sin transparencia”.

Otra de las causas del fracaso fue, dijo Melgar, que la selección del equipo para el Mides fue muy mala. “Nunca se generó un equipo de trabajo, el liderazgo de Bartol siempre estuvo cuestionado y el subsecretario (Castaingdebat) se quiso ir desde que llegó y lo confesó explícitamente. La gente está pasando hambre y hay 100.000 personas más en situación de pobreza y él declaró, muy suelto de cuerpo, que no tenía ganas de estar en el Mides. No entiendo como no le da vergüenza, más con la enorme responsabilidad que tiene un subsecretario en los resultados”.

Por otro lado, recordó, el equipo comenzó a evidenciar fallas cuando se fue el director general, Nicolás Martinelli. “Quizás el problema fue que trabajaron mucho en generar el desprecio del Mides y, por lo tanto, estar ahí no era algo querido o, simplemente, Bartol no tuvo la capacidad de armar equipo con su propia gente, pero el fracaso es rotundo y tiene consecuencias en la actualidad y hacia adelante. Un año perdido en el desarrollo social tiene implicancias en la trayectoria de vida de mucha gente, especialmente en niñas y niños”.

“El Mides tenía un rol que cumplir en la desvinculación educativa para lo cual debió trabajar junto a la ANEP en el acceso a la educación, como se hizo en los gobiernos anteriores con programas de inclusión educativa y acompañamiento de las trayectorias desde el desarrollo social y no desde lo curricular. Lo mismo con la política alimentaria y la de calle; era evidente que en el contexto de pandemia y crisis económica iba a ser necesario reforzar los apoyos en ese sentido, pero se fracasó”.

Melgar fue enfática al plantear la destrucción del Sistema de Cuidados en un momento en el que el mundo entero advirtió la necesidad de la protección del derecho al cuidado. “Uruguay había avanzado en ese sentido, tenía un programa pensado para generar ese pilar de protección y el gobierno consideró que se trataba de algo para países ricos y lo destruyó. Despidieron a las personas que trabajaban en esa área para dejarlo sin respuesta y lo fusionaron con Discapacidad, confundiendo los conceptos de discapacidad con dependencia”. “También eliminaron programas de atención en los territorios, los que se metían en lo capilar de los barrios a trabajar con la gente y así podría seguir. Quedó un Mides residual y sin respuestas”.

Lo que se viene

Sobre el cambio de ministro, Melgar opinó que se apostó por figuras políticas capaces de responder sobre la imagen del Mides. «Se busca ocultar las debilidades de la cartera para que no afecten al presidente. Lema no tiene experiencia en políticas sociales, ni estudios en el área, ni trayectoria y lo mismo sucede con la subsecretaria. Se está apostando a lo político cuando debería apostarse, al menos en alguna de las dos figuras, a lo técnico o a lo profesional».

“Considero que Lema tiene un perfil igual de conservador que Bartol y que su foco va a ser el control del gasto. Me parece que optaron por una figura que en una situación que requiere inversión del Estado, pueda hacer contención del presupuesto”, agregó.

Consultada sobre las expectativas del nuevo rumbo del Mides y la posibilidad de que la salida de Bartol cierre la etapa del “sale de la pobreza quien quiere”, Melgar no manifestó buenos augurios. “Hay que ver qué proponen, quizá se rodea de un equipo profesional y hacen buenas propuestas. No quiero ser negativa, pero en las primeras declaraciones de Lema en Canal 4, no hizo ninguna propuesta concreta, sino que repitió eslóganes como “vamos a ser el ministerio de la oportunidad” o “no importan los programas, sino las personas”. Aplaudo todas esas consignas, pero debió decir que va a implementar un plan de alimentación nacional, que va a trabajar en oportunidades laborales para las personas que están en la informalidad, en ampliar los cupos para violencia basada en género y a restituir el Sistema de Cuidados. Pero no dijo nada concreto. Parecería ser que el objetivo es solo blindar la opinión pública y que el Mides termine desapareciendo”.