Un empate clásico con mejor sabor para Peñarol

Clásico que termina en empate, Peñarol se mantiene primero en las dos tablas, un encuentro parejo en el primer tiempo y con superioridad aurinegra en el complemento pero no pudieron terminar bien las opciones de gol que tuvieron.

El clásico del fútbol uruguayo terminó en empate 0 a 0 entre Peñarol y Nacional, un partido que fue parejo em el primer tiempo, pero que en el complemento sólo el aurinegro salió a buscar el triunfo adelantando al equipo en la cancha, tratando de llegar por las bandas, pero con falta de precisión en el último pase o en la definición; el tricolor se defendió y buscó el arco de Dawson con algún contragolpe.

Los primeros minutos fueron un poco de estudio, recién sobre los 15 minutos Nacional salió a presionar y allí creo un par de situaciones; en la primera un centro al área que cabecea incómodo Bergessio y que Dawson anticipa ante Fernández, en el rebote tira Carballo y rebota en la defensa que se cerró rápidamente, sobre los 21 minutos un contragolpe de Nacional y el tiro de Fernández qu ataja Dawson.

Peñarol que tocaba bien hacia los costados no tenía precisión, un pase largo de Carlos Rodríguez y el Canario Alvarez que tiene poca compañía en el área, gana en el cuerpo a cuerpo, frente a Polenta, el tiro bajo le pica adelante a Martín Rodríguez que se estiró a su derecha para sacar la pelota al corner.

Sobre los 35 minutos Giovanni González pierde una pelota en ataque y provoca el contragolpe de Trezza que corrió muchos metros, pero la velocidad en retroceso de Carlos Rodríguez no lo dejó acomodar y el tiro del hombre tricolor lo tapó Dawson.

Pero tres minutos después Torres recibió en tres cuartos de cancha, enganchó al medio y remató de afuera del área dando la pelota en el palo izquierdo de Martín Rodríguez.

Ya al término del primer tiempo hubo un tiro libre que Ceppelini tiró al primer palo que tapó el arquero.

Nacional terminó con los once sólo gracias a las característica del árbitro Matonte, Trezza debió ser amonstado a los 8 minutos por una falta a Canobbio, pero si lo fue por una fuerte falta a Torres en el minuto adicionado; seguramente puede que no hiciera la segunda falta y si hubiera visto la amarilla en la primera oportunidad, pero también que pudo haber sido expulsado por doble amarilla y no fue la única vez que pasó, porque también sobre el cierre de la primera parte debió amonestar a Zunino por una falta a Canobbio que fue cartón ligador.

Para el segundo tiempo Peñarol adelantó el equipo en el terreno, lisa y llanamente Nacional se refugió de mitad de cancha para atrás y sólo s atrevió a contragolpear como si el empate le sirviera, cosa que no era así.

A los 56 minutos Polenta debió parar un contragolpe con una clara mano porque los jugadores de Peñarol se iban expreso al arco de Martín Rodríguez, para nosotros bien amonestado y no ameritaba la roja como se pidió.

Pero Peñarol volvió a fallar en los últimos metros. A los 67 minutos hubo un tiro libre que peina un defensa tricolor y en el segundo palo se perdió el gol Ramos. Fue un patadón de Ocampo a Canobbio por el que no vio amarilla, pero si recibió amarilla a los 87 minutos por pegarle con el antebrazo a Valentín Rodríguez, lo que otra vez nos hace hablar de una doble amarilla. Tercer jugador con el que pasó lo mismo, hablando de la permisividad que tuvo Matonte.

Casi en la media hora Torres debió salir sentido en el tobillo lesionado, en su lugar entró Laquintana que ya estaba calentando, pero en principio no parecía que el cambio fuera por Torres, pero Larriera mantuvo la idea para que entrara Laquintana, cuando el partido pedía mantener una pierna zurda en el ataque del equipo.

Ligüera ensayó cambios de hombre por hombre en sus mismos puestos, ingresó Cantera por el argentino Fernández que no pesó y Ocampo por Zunino que a los 59 mi debió ser expulsado por una agresión con un cachetazo a Agustín Alvarez Martínez y el VAR ni lo revisó, terminó con amarilla para él y Ceppelini por la discusión posterior, encima si le suman la amarilla que debió recibir en el primer tiempo, estaba jugando regalado.

Ya a los 80 minutos le dio entrada a Gaitán y a Valentín Rodríguez por Ceppelini y Ramos; al argentino le sigue costando entrar en el ritmo de los partidos, el juvenil entró bien como lateral izquierdo y vuelve a ser el que desborda y tira benos centros.

A los 83 minutos Alvarez ensaya una tijera que no le sal bien, la pelota queda picando y Gaitán le pega al arco del borde del área, roza en Laborda y sale al corner.

Ya en los minutos adicionados Nacional pudo cerra el partido con un ataque por un tiro de Cantera de media distancia que tapó Dawson, el que dio rebote y que el mismo arquero salió a luchar con Bergessio, salvando el arco de Peñarol, el arquero coloniense tuvo un muy buen trabajo en el clásico.

Ya en el cierre del partido en una jugada disputada tras un centro Bergessio de espalda e involuntariamente cabeceó en la cara Alvarez Martínez, el nueve de Peñarol perdió el conocimiento y los mismos futbolistas de Nacional pidieron la asistencia. Alvarez Martínez fue retirado en camilla y trasladado a la Asociación Española, donde se le realizó una tomografía. Si bien a esta hora seguía internado no hubo fractura ni problemas en las cervicales.

Finalmente terminó siendo un clásico pobre, pero vibrante en el juego. El resultado favoreció a Peñarol que sigue primero en el Clausura, un punto arriba de Cerro Largo, tres por encima de Wanderers y cinco por encima de Nacional.

En la Peñarol Anual está igualado con Plaza pero por arriba de los colonienses en la diferencia de gol y cuatro puntos arriba de Nacional.