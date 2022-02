«Un Frente Amplio que sea la voz del pueblo y para eso debe escuchar al pueblo»

El novel presidente de la coalición de izquierdas reflejaba en su rostro las maratónicas jornadas recorriendo Tacuarembó, y del pais de las «cinas cinas» llegaba cuando finalmente coordinamos este reportaje.

Reportaje que pretendió ir más allá de las triviales interrogantes que una nueva gestión aspira a llevar adelante. El pensamiento de Pereira, maestro al fin y al cabo, jerarquiza fuertemente el rol de la cultura, y ¡albricias!, lo hace desde su rol en la disputa hegemonica.

Lo «apretamos» a confrontar sus objetivos en una dinámica de funcionamiento político y de lógicas políticas instaladas desde hace años en la coalición de izquierdas y sus respectivos equilibrios y acumulaciones de fuerza sectoriales.

Sino logramos ir más allá, no fue por falta de méritos del entrevistado.

Empecemos por lo trivial, primeras medidas a tomar como Presidente.

El Frente Amplio necesita tener una mirada de corto y mediano plazo; el corto plazo esta claramente vinculada al referéndum y el Frente Amplio (FA) ya tuvo que tomar decisiones en una campaña encabezada por las organizaciones sociales y la sociedad, donde el FA esta totalmente embanderado con la causa justa de derogar 135 artículos, con modestia pero poniendo todos sus recursos para defender los derechos ciudadanos entonces aca está la prioridad número uno.

Eso lo decidió el FA y yo lo comparto y lo compartí desde el primer momento antes de estar en el Frente Amplio, desde el lugar donde yo estaba en el Pit Cnt.

El mediano plazo es mirar el futuro y dar señales claras; una señal clara es que el FA debe tener una renovación generacional y otra señal clara es que va a haber paridad y feminismo dentro del Frente Amplio, y ésto no es desconocer ningún espacio del cuerpo, al contrario, es fortalecerlo pero si dar señales claras de que la paridad llegó y llegó ojalá para quedarse.

Es pensar el FA de cercanías, el Frente Amplio que escucha y va a los territorios para escucharlos, reunirse con las fuerzas vivas de cada localidad y atender donde están sus reclamos y donde están sus expectativas, sus esperanzas, porque si queres ser la voz del pueblo, nuestra comisión de programa tiene que tomar en cuenta hoy, obviamente nuestros técnicos y nuestros compañeros de la fuerza política lo que opinan las fuerzas vivas de cada localidad y tener un anclaje en el territorio.

Tenemos tres años para conocer las demandas de los uruguayos y saber con que políticas públicas se pueden contemplar.

Pero también debemos pensar el progresismo de acá a 30 años y para eso tenemos todo el tiempo del mundo, pensar el Uruguay 2050 implica el Uruguay 2024, pero pensar un programa transformador que le de al Uruguay una esperanza concreta alternativa al neoliberalismo actual, que no tengo dudas se la va a dar en el 2024, pero que necesita pensarse como fuerza política mucho mas allá.

¿Y ese pensarse cuando empieza?

Ya empezó; el Frente amplio hizo muchas cosas bien pos derrota, un congreso de autocrítica, una recolección de firmas que supuso aportarle a la comisión pro referéndum la mitad de las firmas que entregó, el FA sólo no lo podía haber hecho pero fue un aporte fundamental en la campaña, una elección interna que mejoró un 40% con respecto a la última, y una potenciación de las bases frenteamplistas que se ve en cada lugar, en cada territorio; adonde vayas hay mas frente amplio organizado, comités de base con mayor participación, participación ciudadana en las barriadas, en las ferias, en las comunidades.

Tiene desafíos claro, tiene que tener vínculos con la ciencia, con la academia, con las juventudes, con la cultura, con los feminismos, no podemos pensar que todas las verdades y las razones están dentro de Colonia y Ejido, están donde esta la gente y con modestia hay que irla a buscar.

Feminismos y juventud

De las 19 departamentales electas, 13 fueron mujeres, ¿es un hecho coyuntural o es una nueva etapa en la organización frenteamplista?

Creo que realmente es un hecho profundo que habla de una sensibilidad que empieza a tener el Frente Amplio y que hay que ratificarla con otros hechos concretos, porque algunos son hechos electorales y otros son de las propias decisiones de la Mesa Política. Si el Presidente va a proponer la paridad en la presidencia de las comisiones, naturalmente espera el apoyo de la Mesa política, la paridad es mas democrática.

Si vamos a tener renovación generacional tienen que entrar compañeros jóvenes, eso no implica que no se tome en cuenta los compañeros con mas experiencia, al contrario, es una cuestión intergeneracional, sumar distintas experiencias, porque no es que los jóvenes no tengan experiencia, juntarnos con cientos de jóvenes le va a hacer mucho bien al Frente Amplio, es fortalecer la estructura y hacerla mas dinámica. Buscar las experiencias de quienes hicieron gestión de gobierno y quienes hoy están en las intendencias, en los directorios de los organismos públicos, de los alcaldes, ahí hay una clave.

Y como disputamos la hegemonía cultural, entre quienes creemos en una cultura de la solidaridad, de la condescendencia y el amor que sigue vigente y quienes creen que no como lo planteó con toda sinceridad Zubía.

Los feminismos llegaron para quedarse, y vos podes taparte los oídos o escuchar; ¿quiere decir que siempre van a tener la razón?, no, pero quiere decir que vinieron a subvertir un orden que estaba mal; claro que es irruptivo, pero cuando la izquierda no fue irruptiva.

Los jóvenes están cambiando sus banderas; están levantando banderas éticas que yo comparto pero que no fui capaz de levantar, entonces poner el oído ahí es fundamental.

¿La designación de Verónica Piñeiro como vice presidenta y de Daniel Mariño como secretario político es una señal?

Muy potente; vos me podes decir, pero no es tan conocida pero para que alguien potente sea conocido hay que ponerlo en lugar de visibilidad. Boric es Boric porque a los 20 años se le dió visibilidad, sino todavía sería el aspirante a algo pero no el presidente de Chile.

En la medida que éstos jóvenes empiecen a tomar las riendas del Frente amplio es una señal clara de paridad y de renovación generacional.

Verónica tiene un anclaje muy fuerte en el territorio, conoce las bases de Montevideo y la estructura, es una persona hiperformada y te da complementariedades de lo que yo no tengo. Daniel tiene amplia formación, tiene 35 años pero tiene 20 años de experiencia política y tomar esa energía.

Si bien esas designaciones están dentro de tus atribuciones, ¿como sorteaste los equilibrios que imponen los sectores?

Hasta ahora muy bien; yo parto de la base que el FA no lo lidera un presidente y todos los demás hacen silencio. Nuestra fuerza política es fermental, necesita del debate, de las diferencias, somos la unidad en la diversidad, el FA nunca fue la unanimidad, y en el Uruguay la izquierda se junta por valores, por programas, por ideas y las ideas que nos han comulgados tienen que ser renovadas, unas porque ya las aplicamos durante el gobierno y otras que tienen que ser reformuladas para una política profunda y que analice los cambios que se producen en el mundo y como defiende el desarrollo productivo y la justicia social.

Lo Cultural

¿Cómo imaginás que debe darse un proceso de síntesis cultural porque en términos de la disputa hegemonica a la izquierda no le ha ido muy bien, en el sentido de haber pensado en la cultura solo para los actos o las designaciones en Direcciones de organismos cuando fue gobierno nacional o municipal?

Yo lo veo mas como una discusión de ideas que como tener a actores, músicos o gente de otras artes representando un espectáculo para el Frente Amplio o un acto del SÍ, eso también, pero no es lo que mas necesitamos de la gente de la cultura; lo que necesitamos es su conocimiento, su aporte a la construcción cultural del progresismo, desde su lugar de acción que cosas podemos transformar. ¿Cuánto te trasforma una obra ?, ¿estamos logrando que nuestra gente acceda a la cultura?, ¿estamos trabajando para que nuestra gente sea mas rica desde el punto de vista espiritual?.

La cultura será fundamental para las horas libres que la gente va a tener porque la reducción de la jornada laboral se viene mas allá o mas acá, la cultura es determinante porque transforma y hay una batalla cultural. Entonces invitarlos a discutir, a entender, promover y después si tenemos una huella tiene que ser una huella cultural, llenar de cultura el Frente Amplio, tenemos muchos locales aptos para llevar la cultura y expandirla, pero no improvisadamente sino sabiendo que queremos hacer. ¿Hoy sabemos cuales son los anhelos de la gente de la cultura y cuales son los elementos que los unifican?.

¿Sólo basta con aplaudir en general las cosas que nos gustan?.Esos textos, la poesía, debe transformar y enriquecer la vida espiritual de las personas.

El rol gravitante de la juventud, de los feminismos y la cultura será la diferencia del progresismo con el resto y para eso hay que poner un oído ahí y abrir la cabeza a las disidencias.

El Progresismo

Vos venís usando el concepto de progresismo. Me gustaría me lo definieras.

Yo y el Frente Amplio; El Frente Amplio fue la unidad de las izquierdas, de la tradicional, comunistas, socialistas, y de las que estaban dentro de los partidos tradicionales que se pueden contar por cientos de miles de personas mas allá de Michellini, de Erro, de Roballo, la izquierda cristiana con la cuál no tenemos un diálogo adecuado mas allá de la presencia del PDC, no tenemos un buen diálogo con los cristianos que son progresistas, con matices pero con lugares mínimos comunes, y nosotros debemos ser la unidad de los progresistas.

¿Pero que sería ese progresismo cuando los últimos análisis hablan del agotamiento del modelo de gobiernos progresistas que se dieron en américa latina?

No hay ninguna izquierda que se pueda quedar estancada en el tiempo sino sería conservadora. La irrupción de nuevas formas de pensar el mundo en la actualidad nos coloca desafíos importantes, hablo de filósofos, pensadores uruguayos que nos plantean interrogantes importantes; el medio ambiente esta colocado como un tema fundamental de los progresismos. Ya no se puede pensar en el desarrollo sin pensar en el medio ambiente y nosotros lo hicimos, no colocamos en la prioridad de la discusión del progresismo el medio ambiente, o lo colocamos en nuestras definiciones de desarrollo productivo, ahí hay una autocrítica. No protegimos el regionalismo, una vinculación regional potente que pensara en la complementaridad productiva para disimular las asimetrías que hay entre Argentina , Brasil con Uruguay y Paraguay y otros países que deberían sumarse a este bloque.

Pero una inserción internacional con sentido y ese sentido se lo debe dar gente que se sume a nuestra fuerza política que habrá que ver como se dará, sin dudas teniendo las puertas y las ventanas abiertas. Hay un conjunto de batillistas que no están dispuestos a que el Estado sea el mínimo y un conjunto de wilsonistas que no están de acuerdo con las leyes votadas y fundamentalmente con la LUC. Hay un movimiento que permite ensanchar al Frente Amplio.

A mi no me gustaría generar tantos conceptos o una definición tan precisa, que luego para ingresar, no entren los que tienen que entrar.

Hay un primer circulo que son los 200 mil frenteamplistas que no votaron al Frente Amplio, que seguramente lo votó en segunda vuelta, esos deben poder volver al Frente Amplio y muchos ya están volviendo, y ese retorno debe ser a una organización que les da la bienvenida. Construir mayorías implica abrirse mucho pero abrirse mucho no implica perder tus objetivos de la justicia social, de la distribución de la riqueza y del ingreso, de las banderas de los derechos humanos y otras y levantar las banderas del medio ambiente, los feminismos y otras.

¿Eso implica una propuesta que apunta a captar el centro del espectro político?

Yo pienso que no. El Uruguay básicamente es progresista, fue el primer Estado de bienestar en América latina y a partir de ahí hay un concepto de que todos deberíamos tener una vida digna. Es poco me dirás vos, no, hay que ver si es poco; en términos de concepción politicia e ideológica es suficientemente grande para que nadie se pueda sentir agraviado; hay personas de centro, de izquierda, lo que no hay en el FA son personas que piensen de modo neoliberal con un Estado mínimo el mercado regulando. Esas personas en el electorado uruguayo no deben ser mas del 20%, entonces hay un 80% que el Frente Amplio debería poder captar. Tenemos que tener un mensaje claro cuando le llegue por la vía que sea tiene que ser tan claro que el vecino sepa lo que haremos en cualquier lugar, cuando lleguemos.

Un partido que se ala voz del pueblo y para eso escuchar al pueblo. El Frente amplio tiene que entender la fé, en el FA tenemos católicos, cristianos, evangelistas, umbandistas y tiene que escucharlos.Es difícil escuchar al pueblo cuando se es gobierno, pero en eso ya nos equivocamos, no nos equivoquemos en las mismas cosas.

El resultado de la elección interna habla de una tendencia favorable a los grupos de perfil de izquierda mas que progresistas, como la 1001 y la 609, entre los mas votados.

En el Frente Amplio se tienen que fortalecer todos, que el sol salga para todos y que todos los sectores se fortalezcan; el FA no puede tomar partido y debe ser el sentido común del progresismo que abarca los diversos sectores que construyeron el Frente Amplio durante 50 años y preservó la unidad y es un espejo en el que se miran las izquierdas en el mundo.

Hoy las izquierdas se miran como frentes muy amplios. Fue un acierto de los fundadores de nuestro Frente Amplio, que pasó de un poco mas de 300 mil hasta el millón.

La gente vota sus listas, sus candidatos y todo eso está dentro del FA, con sus contradicciones, pero la tuvimos a lo largo de 51 años y las hemos superado construyendo síntesis que luego nos unifica a todos.

¿Es necesario como planteó Tabare Vázquez una renovación ideológica?

Yo creo que la estamos haciendo pero el problema es que la renovación ideológica es hija de la renovación generacional y tenemos que apurar la renovación generacional, por que todos deberíamos desear que el Presidente del Uruguay que represente al progresismo tenga 35 años, como tiene Boric. Para eso tenemos que formar cuadros desde los 18 o 19 años, con la generosidad de las actuales generaciones para que los mas jóvenes tengan las herramientas para conducir la coalición-movimiento.

Un objetivo son 100 comités de bases nuevos.

Si en lo territorial y en lo funcional, en territorios donde no tenemos y los funcionales como había de profesionales, y otros. Fortalecer los comités de base como escuela de frenteamplismo.

Ejes de tu primer discurso en el acto de masas el 5 de febrero.

Sin dudas el referéndum y éstas miradas de corto y mediano plazo, convocando a los y las presidentes de las departamentales como una señal de funcionamiento permanente a nivel nacional, que a veces en el interior atendré yo, otras veces la vicepresidenta pero permanente y periódico, al menos una vez al mes, jerarquizando esas presidencias que fueron electas por el voto de la gente igual que yo.