Un gobierno en la desidia de los recortes

Discutiendo Presupuesto por “segunda vez”.

Es como si me hubiera portado mal y me toca discutirlo de vuelta, como me pasó con la LUC, en aquel momento por un pedido de licencia de Pepe en el punto neurálgico de la pandemia, y ahora volviendo a pelear este recorte y ajuste que es lo que representa este Presupuesto, y veremos qué suerte tenemos en el Senado para detener cuestiones muy duras como la desmonopolización de ANCAP en el puerto, la rebaja salarial consagrada para los empleados públicos como para los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas porque el Estado va a recortar 15.000 millones de pesos para el año próximo, y en realidad a las que les va a recortar es a las pymes, que son las que proveen al Estado de una cantidad de productos. Si no venden al Estado, no tienen dónde vender porque los uruguayos están perdiendo salario, por primera vez en 15 años. Vamos a un achicamiento de la economía uruguaya y eso va a generar dolor y sufrimiento en los más pobres, pero también en los sectores medios. Así que vamos a intentar convencer al gobierno de rever algunas medidas y batallar contra los sectores que le están metiendo la mano en el bolsillo a la gente.

Hay un imaginario de que en el Senado están los “pesos pesados” de la política y eso permite llegar a acuerdos. En ese sentido, ¿hay chance de negociar algún tema como por ejemplo quitar la gobernanza de la UAM de la intendencia?

Yo esperaría que sí. Porque en definitiva hay que reconocer que al gobierno lo metieron en este lío de la UAM. El presidente de la república no conocía estos artículos ni fue discutido con el ministro de Ganadería, que fue el que los incorporó y metió en un callejón sin salida al gobierno y a toda la coalición. Una inversión del gobierno municipal de más de 90 millones de dólares, un lugar fundamental para los consumidores porque es donde se fija el precio de las frutas y las verduras, se trabaja su inocuidad, una boca de salida muy importante para los productores de la granja, se plantea sacarlo de la órbita municipal sin generar un espacio de diálogo y negociación, porque en todo caso si el gobierno avanza, se va a quedar con la gobernanza de una empresa de papel, que no tiene galpones ni terreno y que además no tiene la facultad de administrar el suministro de frutas y verduras, que es de competencia municipal.

Es necesario establecer una mesa de diálogo en el Senado.

El gobierno gastó toda la energía en esta discusión por algunos de sus ministros, pero no hay un solo artículo en la ley de Presupuesto sobre el Instituto de la Granja, no hubo una sola discusión cobre crear herramientas para darles nuevas bocas de salida a los productores granjeros, como por ejemplo el “IVA en suspenso”, que es algo que estamos impulsando hace tiempo y no hemos encontrado la forma de concretarlo. Por ejemplo le va a permitir a un productor granjero que aquel producto que no va a la góndola por problemas de aspecto, pueda ir a la industria con descuento de IVA para los industriales para que les sea más barato comprarles a los productores uruguayos que exportar productos concentrados. Por ejemplo, en Uruguay consumimos salsa de tomate en la que no hay una gota de tomate uruguayo; casi todo el tomate es chileno por más que el envase diga industria uruguaya porque lo único que hacen es echarle agua y envasarla, mientras tenemos productores que terminan tirando la producción. Todas estas propuestas no se pueden discutir porque seguimos entreverados en la gobernanza de la UAM.

El diputado Sebastián Andújar, una vez terminada la votación en Diputados, sostuvo que no hubo recortes, sino reordenamiento de los gastos.

El gobierno hace una “pirueta argumentativa” planteando que el recorte es sobre la “gordura” o excesos de gastos del Estado, trasmitiendo a la población que no se verá afectada en sus derechos. El gobierno va a sacar 15.000 millones de circulación de la economía uruguaya, que tendrá un efecto sobre el consumo, pero hay 8.000 millones que salen de la educación, de los organismos del 220, donde incluso las autoridades de la ANEP vinieron a decir: “Necesitamos plata”; los 500 millones para contratar docentes están solo para el año que viene y no para todos los años, entonces no sabemos cómo se van a contratar docentes para sustituir a los que están enfermos, los que están de licencias, los grupos sin docentes, ni hablar de culminar o seguir las obras de infraestructura que vienen del gobierno del Frente Amplio, para las cuales hay que poner docentes y personal no docente adentro. En ASSE, recorte de 2.180 millones de gastos de funcionamiento, en la que es la mutualista más grande de Uruguay, que solo en lo que va de este año recibió 80.000 usuarios nuevos porque vienen del sistema mutual que no pueden seguir financiando; va a tener grandes problemas de atención, de servicios, de medicamentos.

Y eso son recortes de derechos.

La UTEC vino al Parlamento a decir: “Si ustedes quieren que yo me desarrolle, que me instale en Lavalleja, en Cerro Largo y en Rivera, como estaba previsto, no me pueden dar solo tres millones de pesos”.

Con esa plata solo pueden financiar los viáticos de un funcionario que se haga presente y nada más.

Varios integrantes de la coalición han manifestado su voluntad de que el Senado vote a tapas cerradas lo que viene de Diputados. Sin embargo, hay algunas tensiones -entre ellas, por el ejemplo, el Plan de Mejoramiento de Barrios. ¿Se puede abrir la posibilidad de llegar a otros acuerdos con la oposición?.

Sin dudas; hubo tensiones como esa que mencionas, en la que llevar a Presidencia el Plan de Mejoramiento de Barrios para no tener control parlamentario no tuvo los votos. Y quedaron otras tensiones dentro de la coalición por lo que se votó en Diputados mas allá de que yo creo que como bancada la coalición funcionó muy bien, superando sus dos pruebas de fuego como son la votación de la LUC y la de Presupuesto.

El Frente debe tener la inteligencia de encontrar interlocutores válidos para poder trabajar.

A mí recién un senador del oficialismo me saludó y me dijo: “Bueno ahora vamos a poder seguir hablando” porque hay diferencias entre los integrantes de la coalición y porque a la hora del presupuesto, los ministros defienden su gestión y no quieren que les recorten su presupuesto.

Hay que ver cuanto se podrá modificar después del trabajo grande que se hizo en Diputados.

¿Es casualidad, en el medio de un Presupuesto que se plantea recortar excesos de gastos, la presentación de las auditorías?

¡Oh casualidad que la agencia de publicidad del gobierno tiene la agenda para ir presentado los temas y hacernos discutir las cosas que ellos quieren que discutamos y no las cosas importantes!

Acá lo que importa es que los trabajadores, los jubilados, los empresarios, la gente en general va a tener a fin de mes menos ingresos.

La primera consideración que hago es que si contratas un auditor para un ministerio o para un cuadro de baby fútbol, y el auditor no encuentra errores, lo primero que tienes que hacer es echar al auditor porque te está robando la plata. Las auditorías son para eso, para encontrar errores, y el que hace se equivoca, y en el Estado más, por que a veces el Estado tiene la dificultad y es parte de las garantías de que tiene que cumplir con ciertas formalidades que las empresas privadas no. El derecho privado se maneja de otra manera.

Entonces el gobierno que hizo una enorme campaña hablando de despilfarro, hablando de corrupción, termina encontrando, según ellos, solo desidia.

Es el fracaso rotundo de un relato que, sin embargo, le permitió llegar a ser gobierno.