Un remolino psicodélico desembarca en Montevideo: The Brian Jonestown Massacre en vivo

Este año, la banda volvió a dejar su huella en uno de los escenarios más codiciados del mundo: Glastonbury, donde su presentación fue registrada por la BBC, sumando otro capítulo a una trayectoria que nunca detuvo su impulso.

El nombre —denso, ambiguo— cruza la chispa de Brian Jones con la sombra histórica de Jonestown, dos referencias que conviven en tensión y que impregnan su obra de una profundidad singular. La formación actual, una constelación itinerante que incluye a Matt Hollywood, Frankie “Teardrop” Emerson, Ricky Maymi, Collin Hegna, Rob Campanella, Joel Gion y otros músicos, mantiene viva esa expansión creativa, sin perder el pulso original.

En Uruguay, muchos conocieron a The Brian Jonestown Massacre por “Anemone”, canción que se volvió un pequeño refugio emocional en radios alternativas, playlists íntimas y noches donde la música parecía abrir otra forma de estar.

Su historia quedó grabada en el documental DiG!, y su tema “Straight Up and Down” se convirtió en la puerta sonora de cada episodio de Boardwalk Empire, llevando su estética a un público inmenso sin abandonar su espíritu independiente.

Este domingo, el encuentro será aquí. En el Montevideo Music Box, la psicodelia dejará de ser recuerdo para volverse presente arterial, un territorio donde guitarras, drones y voces darán un nuevo latido a la ciudad. Y en esa vibración conjunta, Montevideo podrá sentirse parte de una corriente global que nunca dejó de moverse.

Aún quedan entradas disponibles en este link de RedTickets.

La ciudad, por unas horas, respirará en colores más vivos, colores que no sólo se ven con los ojos.