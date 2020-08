Un Saravia que se va a las cuchilllas

«Haber sido ‘vetado’ por Luis Lacalle Pou, para ocupar cargos en este Gobierno y como expresé en Búsqueda online, me ‘honró’ con ser el único ‘proscripto’ en Democracia. Dije que era por planteos míos a él de corrupción y que él sabía», abre el hilo de Twitter Maute Saravia el 16 de agosto.

En distintos tweets comienza a enumerar una serie de hechos que a su juicio merecen ser investigados y de los cuales dice puede aportar pruebas.

«También escribí que esperaría que se acabara la pandemia para dar a conocer esos hechos (todos documentados). ¿Por qué Luis Lacalle Pou me ‘vetó’ cuando otros que lo insultaron y ofendieron a él y su familia ocupan cargos confirma que el tema ‘personal’ es por miedo… ¿Le pregunto a Luis Lacalle Pou una vez más si puede explicar algo sobre la estancia «Piedra Cabeza» en ruta 7 que él me decía que era de su madre y nunca fue declarada. (Basta buscar quienes quieran en Registros. Es en Cerro Colorado….. Fácil».

«Segundo tema de varios. Le reitero a Luis Lacalle Pou que responda sobre el Cable de Lazcano que se le ‘adjudicó a Horacio Abadie (síndico del Banco Pan de Azúcar) y que era ‘testaferro’ de Julia Pou y en 2007 le pidió que se lo devolviera (empresario Libberman argentino mediante)».

«Tercero la ‘emprendedora’ esposa del Presidente: ¿cómo logró tener como cliente de «paisajismo» al Hipódromo de Maroñas? ¿Y casualidad que el Gerente de ese Hipódromo Gurméndez haya sido designado Presidente de Antel?».

«Para quienes consultan.TODO LO QUE RELATE LO PUEDO PROBAR CON DOCUMENTACIÓN VÍA CELULAR. YO no tengo obligación de hacer una denuncia pero si es bueno que la sociedad sepa quien es Luis Lacalle Pou».

«Por hoy me despido diciendo que el silencio y el ‘veto’ para intentar desparecerme es una actitud ‘fascista’ y ‘totalitaria’ que no tiene antecedentes desde 1985. Luis Lacalle Pou me da un protagonismo inmerecido y a su vez demuestra TEMOR por lo que se y puedo contar!!!!»

En todos los tweets está arrobado el presidente Lacalle Pou, por lo que es muy probable que quienes manejan sus redes ya lo hayan puesto al tanto.

En tanto Saravia, como suele pasar en las redes, recibe todo tipo de comentarios, desde el apoyo hasta la reprobación.

Caras y Caretas Portal ha intentado ponerse en contacto con el Dr. Maute Saravia pero hasta el momento no ha sido posible.