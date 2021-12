Un viaje con sensaciones encontradas

El presidente Luis Lacalle Pou regresó en la madrugada del domingo luego de su viaje para pasar Navidad junto a los soldados uruguayos que están en el Congo. Si bien el viaje del primer mandatario fue bien valorado por los socios de la coalición, hubo otras voces que estuvieron en contra de la visita a los cascos azules en Goma.

Un aspecto que generó polémica fue que el presidente viajó en un avión prestado por el empresario argentino Francisco de Narváez.

Sobre este punto, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, manifestó que utilizar un avión oficial no es posible “porque ya hay muchos estudios hechos por la Fuerza Aérea de que Uruguay no puede mantener un avión presidencial”. Pero, igualmente, consideró, “con toda honestidad, que preferiría que fuera en un avión de línea” porque “objetivamente no genera ninguna obligación con quienes prestan o facilitan el avión”. Consultado acerca de si este gesto del empresario argentino crearía una obligación futura, Domenech respondió: “Por lo menos nos crea la duda de si no nos está generando una obligación y me parece bueno que se despeje cualquier tipo de duda en ese aspecto”.

Por su parte desde el Frente Amplio se cuestionó el momento del viaje del presidente. La senador Sandra Lazo dijo que «son momentos complejos» y agregó que al mismo tiempo que Lacalle Pou visitaba a los soldados en el Congo, en Uruguay pasaban “cosas graves”, como “que hayan quedado 2.500 trabajadores de Casa de Galicia en la incertidumbre de saber qué va a suceder con su fuente de trabajo”.

“Tienen el mismo derecho a pasar unas fiestas en paz, y sabiendo cuál es el futuro de sus familias, que los soldados que están dispuestos en el contingente del Congo. Entonces, me parece que las señales a veces no son tan equitativas para un lado y para el otro”, apuntó. “No me parece una buena señal con respecto a cosas que están sucediendo aquí, porque en definitiva obviamente que el contingente sabe a dónde va, a lo que va y a lo que se enfrenta, y lo preparan muy bien para llevar adelante esa tarea”, mientras que a los trabajadores de la mutualista “se les vino encima un futuro incierto que realmente es muy complejo”, manifestó la senadora del FA.

Acerca de la utilización del avión del empresario argentino, Lazo dijo que las autoridades “regalaron el avión presidencial” y el presidente “se siente más cómodo viajando con sus amigos que haciéndolo desde un punto de vista más institucional”.