Uno de cada tres, no sabe dónde se contagió el virus

El último informe epidemiológico nacional realizado por el Ministerio de Salud Pública deja en evidencia algunos datos preocupantes sobre el avance de la pandemia en el país. Uno de los que más aflige a las autoridades es que en 1 de cada 3 contagios, no se pudo identificar el hilo epidemiológico. El aumento con respecto a febrero fue de dos puntos.

El informe, actualizado este mes, resume todos los datos desde que comenzó el primer caso de coronavirus en el país, el 13 de marzo del año pasado, y asegura que en el 33% de los infectados, no se identifica un nexo epidemiológico a la fecha. De ese total, el 17% no tiene noción de exposición y el otro 16% se encuentra en relevamiento.

Del total de positivos, el 64% tiene como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional, mientras que el 3% de los casos está vinculado al viaje a una zona de transmisión activa.

Otro dato relevante es que si bien hay más mujeres infectadas, el virus sigue siendo más letal en los hombres. El 52,21% del total de los casos confirmados son del sexo femenino, siendo la incidencia para este sexo de 1907,8 por 100.000 mujeres. La incidencia para el sexo masculino es de 1846,1 por 100.000 hombres.

De cada 100 casos, 96 requirieron manejo ambulatorio únicamente, cuatro necesitaron algún tipo de cuidado hospitalario y uno requirió ingreso a CTI. Del total de casos confirmados, 2226 (3,4%) requirieron ingreso hospitalario, y 1650 de ellos (2,5% del total) necesitaron cuidados moderados (sala). Un total de 576 pacientes (0,9% del total de casos confirmados, 25,9% de los que requirieron ingreso hospitalario) requirieron ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

El informe también demuestra que la probabilidad de requerir ingreso hospitalario se incrementa con la edad. Los mayores de 55 fueron los que más requirieron ingreso a cuidados intensivos, y solo tres personas menores de 15 necesitaron atención especial.

Del total de casos confirmados, el 19,81% no presentó síntomas, en el resto de los contagiados, los síntomas más frecuentes fueron tos, goteo nasal, fiebre, dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto y dificultad para respirar. Otros síntomas más severos fueron menos frecuentes.