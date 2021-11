Unott no descarta paro general ante incumplimiento patronal

Los trabajadores del transporte de pasajeros no descartan un paro general de actividades si no hay avances en la negociación colectiva y se mantienen los incumplimientos de normas de trabajo por parte de las empresas. “En diferentes sectores se han realizado propuestas de acuerdo sin obtener siquiera una respuesta. La política económica del gobierno hace oídos sordos y vacía la negociación colectiva”, señala la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

“Tenemos problemas en el suburbano, interdepartamental y en el taxi”, explicó a Caras y Caretas Portal el dirigente de Unott Juan Arellano. “En el taxi es endémico, por los incumplimientos, las largas jornadas de trabajo. El incumplimiento en normas de trabajo es muy importante”, agregó.

Indicó que en el sector suburbano las empresas no están pagando el laudo correspondiente, pese a que el aumento fue a votación en el Consejo de Salario, “no se les reconoció”.

Además, “el gobierno no cumplió con su parte de darle una ayuda a las empresas para asumir ese compromiso”.

En el interdepartamental no hay ajuste salarial desde setiembre de 2019, recordó. El convenio colectivo terminó en febrero y la negociación no ha avanzado.

Pese a que en marzo de de 2020 hubo un 5,5 % de aumento de tarifas no hubo aumento para los trabajadores, subrayó.

Sin negociación

Recordó que “en marzo debíamos haber negociado, no se hizo. Hace un mes y medio mandamos un mail al ministerio recordando que había que convocar al consejo de salario”.

“Se llama al consejo, se estudian las propuestas de los empresarios y las nuestras. Se discutió la propuesta de los empresarios, no la nuestra. Hace una semana los empresarios pidieron que se votara. Y al otro día el gobierno mando a votar”, señaló.

La Unott mantuvo este lunes una reunión con el director de Trabajo, Federico Daverede. “Le dijimos que no podía ser que en seis meses el gobierno no haya llamado a negociar. Además, no tuvimos convenio puente como los demás. Estamos sin ganar nada desde 2019. Tenemos una perdida salarial de un 15% y las pautas son insuficientes, no van a cubrir la perdida y quieren cerrar un convenio a 24 meses”.

Sobre la posibilidad de medidas Arellano recordó que en el seno de la Unott funciona una comisión de conflictos que “va a estudiar todos los problemas que tenemos. En caso de no llegarse a ningún acuerdo posiblemente haya movilizaciones. No es a lo que apuntamos nosotros porque apuntamos a negociar pero visto el panorama, donde viene un decretazo, veremos cual es el camino a seguir”.