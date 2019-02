“UPM se va a instalar en la zona”, aseguró Vázquez en Pueblo Centenario

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, aseguró en el Consejo de Ministros Abierto en Pueblo Centenario, que “UPM se va a instalar”, todas “las tratativas con la empresa “están muy bien encaminados en tiempo y forma”, por lo que” desde mi punto de vista, se va a hacer”.

“Hubo muchas alarmas previamente, pero pasaron 12 años y no ha sucedido nada” con las plantas de celulosa instaladas en Uruguay, señaló el presidente Tabaré Vázquez, al destacar que “el país tiene una muy buena experiencia” en ese tipo de actividad. El mandatario se mostró optimista con la concreción de una nueva fábrica de esas características en el centro del país. “Desde mi punto de vista, se va a invertir”, enfatizó.

“Todas las tratativas (con UPM) están muy bien encaminados en tiempo y forma”, afirmó Vázquez en declaraciones a la prensa este lunes 18, antes de comenzar el Consejo de Ministros abierto en Centenario, departamento de Durazno. Agregó que se transita la última etapa para la definición de la inversión. “Desde mi punto de vista, se va a hacer”, enfatizó.

Destacó “la muy buena experiencia con las dos plantas que ya funcionan en el país”, en referencia a la planta de UPM instalada en Fray Bentos y a la de Montes del Plata en Conchillas, Colonia.

Sostuvo que “hubo muchas alarmas previamente, pero pasaron 12 años y no ha sucedido nada”. Recordó que “se decía que nacerían niños con dos cabezas, habría aumento del número de cáncer o leucemia, pero pasaron 12 años y no sucedió nada de eso”. Manifestó que “se superaron los temores y no hubo ningún impacto negativo”. “No es UPM la que más contamina el río Uruguay”, sentenció.

Agregó que, “con la tecnología que existe a nivel internacional, estamos seguros de que se atenderán correctamente los impactos ambientales”. Señaló que dio plazo hasta mediados de febrero de 2020, “pero queremos que se defina lo antes posible”.

Informó que mantuvo un encuentro con el director ejecutivo de UPM, Jussi Pesonen, “quien estaba muy conforme con la marcha de las etapas”. Subrayó que el Gobierno trabaja para la instalación de la planta “porque trae consigo trabajo de calidad, ingreso de divisas y mejorará la infraestructura del país”.

Consultado sobre el cierre de algunas empresas, afirmó que es parte de “una evolución histórica, hay algunas que terminan su vida útil y otras que vienen”. Dijo que “es noticia que cierra un emprendimiento, pero no que abren otros”.

Reconoció que “hay un problema en fuentes de trabajo, como en todo el mundo, porque se está dando un cambio que deberá enfrentar también Uruguay”. Recordó que con la revolución industrial hubo este tipo de cambios y surgieron nuevos trabajos. “Estamos en un cambio cultural de la humanidad”, recalcó.