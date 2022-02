La selección brasileña de básquetbol venció a Uruguay por 85 a 66 en Franca, Brasil, por la tercera fecha de la clasificatoria.

Uruguay no ha podido contar con Bruno Fitipaldo, Mathías Calfani lesionados, con covid Kiril Waschmann con covid, mientras que Santiago Véscovi y JJayson Granger no fueron prestados por sus equipos, los que están en su derecho de no cederlos.

El lunes 28 juegan a las 22:00 horas contra Chile en Valdivia.