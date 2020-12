Uruguay Kiki Ball en el ciclo #DesdeCasa del Teatro Solís

El 31 de diciembre a las 21 horas se podrá ver por el canal de Youtube Solís TV la retransmisión de la competencia de ballroom entre House of Glama y House of Polenta en el ciclo #DesdeCasa del Teatro Solís.

Uruguay Kiki Ball fue la primera competencia de ballroom uruguaya entre houses. Esta iniciativa, una reivindicación de la comunidad LGBTIQ+, consiste en cuatro instancias de competencia centradas en la cultura alrededor del voguing, un baile derivado del house.

La cultura ballroom se gestó en Harlem, Nueva York, entre 1960 y 1970. Fue fundada y dirigida por disidencias LGBT afroamericanas, afrolatinas, latinas e inmigrantes, en respuesta a la fuerte racialización y segregación de la época en la sociedad estadounidense. De allí proviene el famoso estilo de danza voguing, que nació como una imitación de la opulencia blanca de las estrellas de Hollywood y la moda presente en revistas y desfiles.

Se popularizó a través del documental Paris Is Burning que retrata la vida y obra de las houses más importantes del Harlem de comienzos de los noventa y la serie Pose; y el video Vogue, de Madonna, que realizó junto con The House Of Xtravaganza para crear una de las piezas audiovisuales más reconocidas del siglo XX y la cultura pop.

«Hace años pionerxs y referentes a lo largo de la historia fueron construyendo la realidad que vivimos actualmente, algunes dejaron su huella, otres simplemente un recuerdo en una patria conformada por uruguayes, migrantes y diversidades que lo habitan», expresaron en la página del Solís.