Uruguay no respaldará, si se propone, reelección de Almagro en la OEA

El presidente Tabaré Vázquez dijo que las declaraciones de Almagro no lo sorprendieron.

Las relaciones entre el gobierno uruguayo y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, parecen haber llegado a un punto de no retorno. Tal es así que desde el Poder Ejecutivo se indicó que en caso de proponerse su reelección al frente de la institución el gobierno uruguayo “no lo apoyará”.

“No me sorprendieron”, dijo el presidente Tabaré Vázquez respecto de las declaraciones sobre la situación interna en Venezuela hechas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos y, si hubiera un planteo de reelección en el cargo de secretario general de la OEA, el gobierno uruguayo no lo apoyará”, subrayó Vázquez.

Enfatizó que Almagro “se alejó de la línea política del Frente Amplio”.

“No me sorprendieron las declaraciones, porque, viendo las actitudes que ha tomado el señor Luis Almagro a lo largo de su acción como secretario general de la OEA en ese tema, ha sido coherente con lo que ha hecho”, indicó.

Sobre la situación en Argentina, Vázquez expresó que “la economía de ese país ha caído más de cuatro puntos porcentuales en el último trimestre y se prevé que en el próximo va a hacerlo aun más”. Agregó que, como lo ha dicho en oportunidades anteriores, “es preocupante y algún efecto sobre Uruguay va a tener, pero no lo que sucedió en 2002”.

“Uruguay se ha solidificado, está relativamente blindado, pero es un país pequeño dependiente de las economías de la región, por lo tanto, algún impacto esperamos”, razonó.