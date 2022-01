Uruguay perdió ampliamente con Argentina

Argentina le ganó a Uruguay por 3 a 0 y de no ser por Muslera, que se comió el primer gol pero que atajó mucho después, el rsultado pudo ser mucho más amplio.

Los dirigidos por Tabárez comenzaron bien, tuvieron una buena primera media hora en la que hicieron figura al arquero Emiliano Martínez. Jugaron a muy buen ritmo, le quitaron espacios a los locales y ya a los cinco minutos tuvieron las doprimeras oportunidades de gol. Se la llevó Suárez por derecha y con poco ángulo tiro cruzado, el arquero argentino desvió con la mano derecha, en el rebote un tiro de Valverde que atajó Martínez.

El partido era de ida y vuelta pero sin llegadas a los arcos, a los 20 minutos una subida por derecha de Nandez que la cambió de frente a Viña que llegaba por izquierda, el pase de primera al segundo palo donde Suárez le entra de bolea con la zurda y vuelve a tapar el Martínez en dos tiempos.

Sobre los 27 minutos pase de De la Cruz a Brian Rodríguez que hace el centro al segundo palo y Suárez patea y pega en el palo.

Argentina se afirma y tiene dos posibilidades de gol, en la salida de un corner que corta el arquero Martínez sacó rápido con la mano a De Paul en la mitad de la cancha y este puso a correr Lo Celso por derecha, eludió a Muslera y tiró cuando llegaban para cubrir Valverde y Nandez, la pelota pegó en el travesaño; otra en la que tira Messi roza en Araujo y se va al corner.

Pero a los 37 minutos llega un gol que es casi un blooper, Messi va por derecha le pone al pase de tres dedos a la entrada de Nicolás González que le gana la espalda a Nandez, Muslera le sale González tira la pierna para definir pero no la toca y al arquero uruguayo se le va casi entre las manos.

Con el 1 a 0 Argentina crece, tres minutos después pase de Messi a Lo Celso que dispara y detiene Muslera. Pero a los 43 minutos llega el segundo tanto y es un mazazo, pierde la pelota en la salida Uruguay, Lo Celso a Messi y este al medio donde llega Lautaro Martínez que le tira una bolea, pero le erra y la pelota deriva a De Paul que remata cruzado y pone el 2 a 0.

El primer tiempo hasta el gol de Argentina era un partido parejo, donde las chances de gol fueron de los celestes; pero a partir de allí los albicelestes ganaron en confianza y los uruguayos se desordenaron.

Se esperaba que para el segundo tiempo Uruguay salera diferente, pero no fue así, la pelota la tuvo Argentina y poco a poco la diferencia en la cancha era cada vez mayor, cuando Lautaro Martínez puso el tercer gol todo se terminó de derrumbar y si no fue una goleada fue porque Muslera sacó no menos de cuatro pelotas de gol.

Uruguay en el complemento llegó sólo una vez al arco argentino en un tiro de Darwin Núñez a los 91 minutos.