Uruguay perdió con Chile y le debe ganar a Perú para asegurar la clasificación

URUGUAY 2 CHILE 4

Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.

Jueces: Juan Soto, Alberto Ponte, Lubin Torrealba, Angel Arteaga . Cuarto árbitro: Ángel Arteaga (Venezuela)

URUGUAY: Lukas González; Pedro Milans, Enzo Siri, Joaquín Sosa y Alexander Machado; Vicente Poggi (83′ Maximiliano Juambeltz), Santiago Cartagena, Axel Pérez (59′ Matías Ocampo) y Cristian Olivera (71′ Braulio Guisolfo); Matías Arezo y Juan Manuel Gutiérrez.

D.T: Alejandro Garay.

CHILE: Julio Fierro; David Tati, Daniel González, Patricio Flores y Cristian Riquelme; Vicente Pizarro, César Pérez (55′ Danilo Díaz), Gonzalo Tapia y Alexander Aravena; Luis Rojas (86′ Christopher Saldias) y César Díaz (55′ Benjamín Osses).

D:T: Hernán Caputto.

Goles: 18′ Matías Arezo (U), 20′ Cristian Olivera (U), 60′ Luis Rojas (C), 62′ Benjamín Osses (C), 89′ Alexander Aravena (C), 90′ Benjamín Osses (C).

PARAGUAY 0 ARGENTINA 3

Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.

Jueces: Braulio Machado, Guilherme Camilo, Fabricio Vilarinho. Cuarto árbitro: Rodolpho Toski (Brasil)

Goles: 22’ Juan Pablo Krilanovich (A), 41’ Cristian Medina (A) de penal, 86’ Alan Velasco (A).

PERÚ 1 ECUADOR 1

Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.

Jueces: Nicolas Gallo, Sabastian Vela, John Gallego. Cuarto árbitro: Carlos Herrera (Colombia)

Gol: 21′ John Mercado (E), 53´ Yuriel Celli (P)

POSICIONES

Argentina 10 (+6), Chile 9 (+2), Paraguay 5 (-1), Uruguay 4 (0), Perú 2 (-3), Ecuador 2 (-4).

Los primeros cuatro clasifican al Mundial Brasil 2019.

Última fecha: Ecuador-Argentina, Chile-Paraguay, Uruguay-Perú.