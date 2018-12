Uruguay recibió a 3,3 millones de turistas en lo que va del 2018

La ministra informó este viernes 14, en rueda de prensa, que en los primeros once meses del año ingresaron al país 3,3 millones de turistas, una cifra levemente inferior al mismo período del año anterior. Esta cifra no incluye a los cruceristas ni a las personas que ingresaron por la frontera seca con Brasil, quienes no realizan trámites migratorios.

Por otro lado, aseguró que desde el ministerio están trabajando para captar un segmento de 60 % de turistas argentinos que en la presente temporada estival no prevén vacacionar fuera de los países al sur del continente.

“La información de que disponemos nos dice que el mes de enero se presenta con un buen nivel de reservas (en alojamientos) y que febrero continúa siendo una incógnita, y para ese continuamos trabajando”, apuntó.

Fuente: Presidencia