Uruguay sigue apostando al diálogo en Venezuela

Subsecretario de Relaciones Exteriores sostuvo que el país no fue consultado para firmar carta contra Venezuela.

El gobierno uruguayo reiteró su postura de facilitar el diálogo en Venezuela y señaló que en ningún momento el país fue consultado o convocado para acompañar una carta con el fin de denunciar a ese país ante la Corte Penal Internacional. Así lo dijo el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, quién calificó como un “exabrupto” decir que Uruguay tiene una postura ambigua respecto a Venezuela.

Bergamino hizo estas aclaraciones en una conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros, este lunes 24 en la Torre Ejecutiva. Allí informó que los vicecancilleres de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, junto con su par de China, analizarán la situación política, económica y comercial entre las partes, en una instancia de diálogo el 18 de octubre en Montevideo. “Se analizará dónde estamos, hacia dónde caminar y cómo caminar para lograr objetivos”, enfatizó.

Sobre Venezuela, el jerarca dijo que, a través de una agencia de noticias de Argentina, se enteró de que cinco de los 33 países integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidieron impulsar la iniciativa ante la Corte Penal Internacional. “Uruguay no fue consultado y tampoco sabemos si alguno de los otros 27 estados parte fueron consultados,” expresó.

“Mal podemos adherir a algo de lo cual no se nos consultó ni informó”, acotó. “Decir o afirmar que por esta razón se tiene una postura ambigua o cómplice respecto de lo que sucede en Venezuela es un exabrupto. La posición de apostar al dialogo para coadyuvar es clara y firme, tal vez no rutilante, pero en política hay que gobernar, no exhibirse”, subrayó.