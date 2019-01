Uruguay solo

-Álvarez, ¡qué fracaso fue la convocatoria del movimiento “Un solo país” el

pasado miércoles!

-No fueron ni los cabezudos, Borges. Menos de 2.000 personas en la

Sociedad Rural de Durazno en Santa Bernardina.

-Patético.

-Álvarez, el gobierno estimaba que esto iba a suceder de esta manera ya que el presidente Tabaré Vázquez se ocupó personalmente de atender al sector

lechero y al de la carne.

-¡Exactamont, Borges!

-En el entorno del primer mandatario tienen claro que esto es un movimiento

político. De hecho, estuvieron varios dirigentes de la oposición para sacar

leche de la ubre de la vaca. “En el sector cárnico no hay problemas; tuvieron

exportaciones récord”, me dijo un jerarca del gobierno. Y me agregó: “Esto

es una movida de las clases conservadoras que quieren a toda costa sacar a

la izquierda del gobierno nacional”.

-¡A la recontra pipetuá! ¿Y cómo va a seguir la cosa, Borges?

-Bueno, Álvarez, es atender los reclamos genuinos que vengan desde los

diversos sectores del campo.

-Ajá…

-Por su parte, el gobierno tiene previsto tejer alianzas con movimientos

sociales, el sector de las pymes y el cooperativismo para atender los

reclamos de aquellos que más esfuerzo hacen por “sobrevivir”.

-¿Cómo es eso?

-Vázquez este año recibirá a todos los movimientos “atendibles” que sean

necesarios. La puerta del despacho de la Torre Ejecutiva estará abierta para

los necesitados, no para los que tienen intenciones políticas. ¿Le quedó

claro, Álvarez?

-Sí, Borges. No se enoje.

-No me enojo, pero usted es a veces pelotudo. Ah, vaya al tablado a mirar la

murga “Cayó la Cabra”, cuya retirada la escribió el director de la OPP, Álvaro

García, quien compuso las mejores “puntas” -como se dice en el lenguaje

carnavalero- de la mejor murga, en mi opinión, que pisó las tablas del Teatro

de Verano.

-Ok, Borges.