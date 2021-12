Uruguayos en San Sebastián

TEXTOS: JR

Con el recuerdo de la diezmada edición del año pasado a causa de la pandemia del covid-19, este viernes comenzó una nueva edición, la número 69, del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los eventos que marca la agenda internacional de festivales del séptimo arte, que se extenderá hasta el sábado 25 de setiembre.

En esta oportunidad, la ciudad de San Sebastián (País Vasco) recibirá un numeroso contingente de actores, directores y productores, y en sus salas se exhibirán más de 170 películas, 20 por ciento más que en la edición anterior. Pese al entusiasmo que esto ha generado en sus organizadores, no ha faltado la polémica. En el ojo de la tormenta sigue estando el nombre de Johnny Depp, quien recibirá un premio honorífico. Esto fue duramente criticado en los medios, las redes sociales, a través de las voces que recordaron que el reconocido actor fue acusado de violencia conyugal por su exesposa Amber Heard.

Más allá de esta polémica, esta nueva edición del festival vasco tiene un especial significado para Uruguay, ya que dos realizadores locales presentarán sus realizaciones en la competitiva grilla de exhibiciones. Se trata de Manuel Nieto y su película El empleado y el patrón y Agustín Banchero que compite con Las vacaciones de Hilda.

Por el Premio Horizontes

Tras su paso por el Festival de Cannes, la película de Nieto (La perrera y El lugar del hijo) juega todas sus fichas en la competencia por el Premio Horizontes. Esta sección, se informa en la página oficial del festival, “es uno de los reflejos del fuerte vínculo que el Festival de San Sebastián tiene con Latinoamérica”. Los largometrajes seleccionados deben ser inéditos en España, producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latinoamericanos o que sus obras aborden temáticas vinculadas a las distintas realidades del continente; el premio está “dotado con 35.000 euros destinados al director o directora y a la distribuidora en España”.

El elenco de El empleado y el patrón está integrado por Nahuel Pérez Biscayart, Cristian Borges, Justina Bustos y Fátima Quintanilla, y en su trama, ambientada en la zona limítrofe entre Uruguay y Brasil, se cruzan dos vidas que sufrirán los estragos de una tragedia y que son protagonistas de una compleja e intensa dinámica social. El patrón, Rodrigo (Nahuel Pérez Biscayart), es un joven de una familia burguesa, que no encaja en el modelo de vida tradicional y tiene una preocupación central: la salud de su bebé. El empleado, Carlos (Cristian Borges), que es más joven que Rodrigo, está buscando trabajo para mantener a su recién nacido. Ambos cubrirán sus necesidades ayudándose mutuamente hasta que un día ocurre un accidente fatal que tensará los lazos entre ellos, poniendo en peligro el destino de las dos familias.

Ópera prima

El primer largo del joven realizador y artista plástico Agustín Banchero, Las vacaciones de Hilda, está en carrera en la competitiva sección New Directors, en cuya grilla figuran títulos de Argentina, Colombia, España, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Turquía, Rusia, Eslovenia y Rumania.

Rodada en distintas locaciones de Montevideo, Dolores, Pueblo Aznárez, los balnearios Jaureguiberry, Solis, Cuchilla Alta, Playa Hermosa, esta película cuenta la historia de una mujer solitaria, Hilda, que vive en el pueblo de Concepción. Cuando le llega el aviso de que su hijo vendrá a visitarla después de varios años de no verlo, su aislamiento se quiebra. Así ella comienza los preparativos para mejorar su casa y su imagen que ha decaído en los últimos tiempos. Sobre la fecha anunciada, su hijo cancela la visita y la pospone por tiempo indeterminado. Ahora Hilda tendrá que vivir un verano lidiando con el pasado.

En un artículo publicado en el sitio LatAm Cinema, Banchero explicó que su objetivo es entender su universo personal más cercano a través del lenguaje cinematográfico. Su narrativa apuesta a contar las vivencias de su núcleo afectivo, pero esto no implica componer “un retrato de la realidad usando un código realista”. “La ficción me ayuda a deformar el insumo real para convertirlo en algo expresivo. Hay días que defiendo más a uno de los personajes que a otro. Intento entenderlos en todas sus capas y esto, a veces, se torna escabroso y entreverado”, afirmó. “Por suerte, este camino uno no lo recorre solo, sino que se complementa con el trabajo de los actores y el equipo”. Durante el rodaje fue modificando las ideas iniciales de la historia, y fue “encontrando matices y descartando otras posibles líneas narrativas”. Ubicar al personaje en la situación concreta, física, espacial y enfrentarlo a otro, nos posiciona de una manera única frente a una cuestión ética a varios niveles. En este momento creo que se trata de eso: intentar ordenar el caos personal, sabiendo que al fin y al cabo es prácticamente imposible”.

Coproducida por Tarkiofilm (Uruguay) y Arissas Multimedia (Brasil), Las vacaciones de Hilda contó con las actuaciones de Carla Moscatelli, Gabriel Villanueva, Vicentino Morrocco, Edgardo Castro, Bruno Coszión y Fernando Rodríguez Compare. En la etapa de desarrollo, el proyecto partició de los laboratorios 3 Puertos y Rotterdam Lab; también contó con el apoyo del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual del ICAU, el Programa Ibermedia, Ancine y la Intendencia de Montevideo.

Dos jóvenes realizadores

Manuel Nieto (1972): Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y trabajó hasta 1999 como coordinador de producción en un canal de televisión abierta de Uruguay. Desde entonces trabaja en cine, tanto como productor, director o asistente de dirección. Cuatro títulos marcan su trabajo audiovisual: Nico y Parker (2000), La perrera (2006), El lugar del hijo (2013) y la más reciente, El empleado y el patrón.

Agustín Banchero (1987): Egresó de la Escuela de Cine del Uruguay, de Cinemateca Uruguaya. Se ha destacado por los cortometrajes Mañana lunes (2010), Lejos es Invierno (2011), De las casas blancas (2013) y Las pérdidas (2015). También ha incursionado en el campo de las artes plásticas, en el que se destaca su participación en el Gran Premio del Salón de Artes Visuales de 2012.