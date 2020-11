En esa oportunidad la jerarca de economía había sostenido que,“hemos dicho y reiteramos que el camino, el objetivo, es llegar a tarifas de electricidad y combustible que estén alineadas con la región, porque si no, nuestros productos no pueden competir”, aseguró Arbeleche. “Las tarifas tienen que reflejar los costos de las empresas. No pueden aumentar las tarifas para financiar al gobierno”, agregó.

Por si este objetivo sólo fuera para el sector agropecuario, el Presidente de ARU manifestó: «que no se habló de plazos ni porcentajes de reducción de tarifas ni se manejó que esa rebaja sea especialmente para el sector agropecuario en forma de subsidio».

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, luego de reunirse con el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, señaló que se analiza un amento de tarifas en la empresa estatal. La jerarca contó que una suba «es probable» que ocurra «a partir de enero», aunque se está evaluando».

Emaldi dijo que el «equipo técnico está analizando con base en las variables macroeconómicas que el Poder Ejecutivo, basicamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), envió».

A este ajuste de UTE se sumaría Ancap, debido a que la petrolera estatal hace dos años y medio que no ajusta el precio de las naftas y todos los años sí ajusta el Imesi a ese combustible. En los últimos los absorbió Ancap, es decir el precio de la nafta no varió, el del Imesi sí, por tanto el ente tiene menos ingresos por litro. Este año la petrolera estatal va a cerrar con pérdidas mayores a 28.000.000 de dólares.