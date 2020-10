Vázquez aceptó declarar por las actas del Tribunal de Honor

El expresidente de la República, Tabaré Vázquez, aceptó la citación realizada la semana pasada por la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado para que brinde su versión de lo ocurrido con las actas del Tribunal de Honor de 2006 en la que el coronel Gilberto Vázquez confesó que asesinó y torturó en dictadora (1973-1985).

«Por razones obvias, de amplio conocimiento público, no lo haré de manera presencial. Por lo tanto, solicito que las preguntas que se me quieran plantear al respecto me las hagan llegar por escrito, a las que responderé de la misma manera», señaló Vázquez.

El pasado viernes la Comisión de Derechos Humanos del Senado recibió a Gonzalo Fernández, exsecretario de Presidencia entre 2005 y 2008, para que declarara por las actas del Tribunal de Honor del Ejército que interrogó a Gilberto Vázquez en 2006.

Fernández afirmó que Presidencia nunca accedió a las actas del Tribunal de Honor, motivo por el cual no se enteraron de las confesiones de los crímenes. En tal sentido,explicó que «se pensó que se estaba homologando, como es natural, un fallo que recaía sobre la publicitada y mediática fuga del Hospital Militar».

Le consultaron si los militares engañaron al gobierno al no incluir la información de las confesiones en el expediente que elevaron, a lo que respondió que «si» hubo un engaño.