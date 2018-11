Vázquez: El corralito no se abrió porque “hay una manga de sinvergüenzas metidos en el medio”

En su visita a Rivera, el presidente Tabaré Vázquez participó esta mañana de la inauguración del Instituto Regional Norte de la Universidad Tecnológica, una gran obra de 3.250 m2 con capacidad para 1.000 estudiantes, en donde también funcionan la Universidad de la República, UTU y Formación Docente. Luego, estuvo en Artigas donde asistió a la inauguración del tramo de la ruta 30.

Durante estas instancias, el mandatario fue consultado por la prensa sobre varios temas, como por ejemplo sobre la situación que corralito mutual que volvió a cerrarse para 2019. Sobre este punto, explicó que no se abrió “porque no están dadas las condiciones”, ya que existe la intermediación lucrativa. Para cerrar esta idea, citó las palabras de “un querido expresidente” (refiriéndose a Jorge Batlle) al decir que la apertura no se concretó porque hay “una manga de sinvergüenzas metidos en el medio”.

Vázquez afirmó y aseguró que “la libertad de los usuarios está contemplada”, pero que el gobierno mantendrá esta decisión hasta tanto se pueda asegurar la erradicación de estas prácticas lucrativas. “El gobierno está para lograr que se radiquen todas estas prácticas de corrupción”.

El mandatario recordó que los usuarios pueden solicitar el cambio de mutualista durante todo el año, en situaciones determinadas como mudanza, si consideran haber sido mal atendidos, y si quieren atenderse en ASSE por no poder costear los gastos de la mutualista en la que se encuentran actualmente. A entender del presidente, estas son las tres causas más comunes de las solicitudes de cambio de prestador.