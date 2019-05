Vázquez realizó declaraciones a la prensa durante su visita a Colonia

En la oportunidad, anunció que el 17 de mayo llegará a Uruguay el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para firmar el contrato final e iniciar las obras del ferrocarril. “Es firme, seguro. Las obras comenzarían inmediatamente. Ya está adjudicado, ya actuó el Tribunal de Cuentas que aprobó por unanimidad que se lleve adelante lo del ferrocarril. Eso está liquidado, se empieza a trabajar, y generará una cantidad de puestos de trabajo”, dijo.

El mismo día viaja a Uruguay el principal de UPM de Finlandia a recibir toda la información de sus representantes en el país, con los que el gobierno cerró en forma positiva todos los temas vinculados a la empresa. Dijo que la cláusula de prevención de conflictos se acordó con mucho trabajo y con la participación de todos los actores. Confirmó que, una vez que la máxima autoridad de UPM reciba la información la llevará a consideración de los accionistas en Finlandia y tomarán la decisión. “Todo viene a favor de que se instale la planta pero se debe aguardar la resolución de la asamblea de accionistas”, insistió.

En tanto, sobre el tema Venezuela recordó que el grupo de países de Lima se plegó al planteo que hicieron la Unión Europea y Uruguay. Ahora delegados de este grupo, incluido el vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, están trabajando en Caracas. Confirmó que en la jornada del 8 de mayo esa representación se reunió con Jorge Arreaza, canciller venezolano e informó que Bergamino llega mañana, viernes 10, al país, ocasión en la que le aportará de primera mano toda la información que luego se hará pública.

En cuanto a la salida del conflicto en Venezuela, entiende que la salida pacífica con convocatoria a elecciones es el único camino. “El otro es el de la confrontación y seguramente la pérdida de muchas vidas que no queremos”, afirmó.

Sobre Petrobras dijo que oficialmente la empresa no planteó nada pero que es un tema que preocupa. “Hay que replantear toda la situación. Seguramente lo que está haciendo la empresa acá con las estaciones de servicio lo podrá hacer algún otro privado y se van a mantener los puestos de trabajo. De todas formas nos preocupa y estamos trabajando en el tema”, apuntó.

Consultado sobre los dichos de algunos precandidatos en la campaña, que argumentan “que todo está mal” en el país, Vázquez dijo que no le preocupa porque considera que el pueblo uruguayo es inteligente y sabe todo lo que se hizo y trabajó. “Lo que digan los candidatos es parte del juego electoral”, agregó. En cuanto a algunas propuestas y su viabilidad dijo que proponer siempre se puede proponer y que incluso se puede plantear “que se hagan todas las calles en bajada o que de las canillas salga leche”. Puntualmente sobre el planteo de crear 100 mil puestos de trabajo, recordó que en los gobiernos del Frente Amplio se crearon 300 mil puestos, por lo que es viable. “No es fácil”, aclaró.

Ante comentarios de un periodista que afirma que hubo un retroceso en cuanto al empleo ya que se perdieron puestos de trabajo, Vázquez respondió que de cualquier forma el saldo es muy positivo. “Sí perdimos 60 mil pero creamos 300 mil, estamos ganando 240 mil y eso se ve en el número de inscriptos del Banco de Previsión Social (BPS) que aumentó”, argumentó.

Por otra parte, Vázquez dijo que la industria del cannabis medicinal es una alternativa muy válida e importante, tanto el cannabis medicinal como el industrial. “Hay aplicaciones muy precisas del cannabis en el terreno médico que son de muy buena utilización como las que atienden la epilepsia refractaria de los niños, ya que no hay ningún medicamento que logre lo que consigue el cannabis medicinal”, dijo.

En este contexto, consultado sobre la instalación de Cannapur en Juan Lacaze (Colonia), Vázquez dijo que se viene trabajando y recordó los avances importantes que se lograron en esa localidad. “Las cosas se van logrando, a veces no con la velocidad que quisiéramos pero esperamos se pueda paliar la situación que vivió ese querido pueblo”, sostuvo.

En otros temas, Vázquez aclaró que aún no recibió ninguna solicitud del precandidato Jorge Larrañaga de un espacio en las transmisiones simultáneas de radio y televisión, pero que si la recibe la considerará.

Consultado sobre el tema Gavazzo, dijo que es un tema “reprochable y triste para el país”. “La Justicia tiene que actuar. Rechazo totalmente esas versiones que hubo”. Asimismo, le preguntaron si fue un error designar a José González como comandante en Jefe del Ejército ya que fue uno de los integrantes del Tribunal de Honor. El mandatario respondió que si él tuviera una bola de cristal podría adivinar las cosas. “Cuando lo nombré era porque consideré que era la mejor opción para el Ejército Nacional y para el país”, dijo.

El presidente aclaró que, aunque no concurrió al velatorio ni al sepelio del ex ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, envió el saludo correspondiente ya que consideraba que su presencia podía generar una situación de tensión. “Para evitarlo en un momento tan triste y particular, opté por no ir”, argumentó.

Consultado en torno a qué pudo haber fallado en ese tema, dijo que él recibió el 11 de marzo la información directa del ministro Menéndez, y ese mismo día dio la orden de que todo pase a la Justicia. “Nos dimos cuenta por una publicación que hizo un señor periodista en un medio de la capital de los sucesos que habían planteado. En ese momento averigüé donde estaba el expediente y me dijeron que todavía no había pasado a la Justicia, y habían pasado 20 días. Consideré que no era lo correcto y lo que el presidente había pedido. De ahí que se planteara la situación y el entonces ministro y subsecretario presentaran su renuncia”, relató.

En cuanto al pedido de procesamiento a Placeres, Vázquez dijo que lo dictaminará la Justicia pero que lo que ve es una actitud “muy digna” del ex diputado.