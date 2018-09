Vázquez sobre caso Manini Ríos: “Hemos aplicado una sanción administrativa, no una sanción política”

En otro orden, fustigó a Almagro y dijo que “si hubiera un planteo de una reelección en el cargo de secretario general de la OEA el gobierno uruguayo no lo va a apoyar”

El presidente Tabaré Vázquez desmintió este lunes la existencia de un documento oficial de la fuerza de tierra, en donde se criticaría la sanción al comandante en jefe Guido Manini Ríos y el subsiguiente episodio de la marcha Tres Árboles en el cierre de la Expo Prado.

“He tenido información hoy de mañana de las autoridades de las FFAA y no avalan para nada ese trascendido periodístico que hubo” dijo Vázquez. “El gobierno ha cumplido con lo que tenía que cumplir sancionando a quienes han cometido alguna falta administrativa y hemos aplicado una sanción administrativa, no una sanción política. No es institucional de las FFAA ese comunicado” agregó.

Además, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado en el que asegura que el propio ministro Menéndez, solicitó a primera hora que se le informara sobre ese asunto y que la respuesta del Ejército fue que “no existe el documento que se consigna en versiones de prensa”.

En otro orden, el presidente fue interrogado por la prensa respecto a su postura frente a las afirmaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre una intervención militar en Venezuela.

El primer mandatario contestó en forma enfática: “No me sorprendieron porque viendo las actitudes que ha tomado el señor a lo largo de su acción como secretario general de la OEA en estos temas ha sido coherente con lo que ha venido desarrollando”.

“Discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos y si hubiera un planteo de una reelección en el cargo de secretario general de la OEA el gobierno uruguayo no lo va a apoyar”, sentenció Vázquez. Luego, tras ser consultado sobre si con su actitud Almagro se alejó de la línea política del Frente Amplio, respondió: “Yo creo que sí”.