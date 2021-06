Si bien Uruguay no hizo un buen partido ante Paraguay este jueves por las Eliminatorias para Catar 2022, perfectamente pudo quedarse con los tres puntos ante el conjunto guaraní. Un gol mal anulado a Jonathan Rodríguez privó a la celeste de un triunfo clave de cara al futuro de la clasificatoria.

El entrenador y los jugadores de Uruguay mostraron su descontento ante el gol mal anulado por el arbitro colombiano Wilmar Roldan.

El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, aseguró que «el gol de Jonathan Rodríguez, anulado a instancias del VAR, fue lícito.

«No conseguimos lo que queríamos, sobre todo en el resultado», comenzó diciendo el técnico entrevistado en «AUF TV» y amplió: «quedaron cosas como la entrega que hubo y la rápida adaptación a un esquema que no es frecuente en nosotros».

Consultado sobre el gol anulado a Jonathan Rodríguez en el primer tiempo a instancias del VAR por un supuesto fuera de juego de Matías Viña que no existió, fue claro al decir: «cuando un jugador esta adelantado pero no le llega la pelota o la misma no se dirige a él, no puede ser sancionado el fuera de juego».

«Si seguimos así habrá que poner un VAR del VAR en el fútbol mundial», dijo con la molestia del caso: «se distinguían bien las camisetas, el adelantado era Viña y la posición de Vecino, que fue el que participó en la jugada que derivó en el gol, era completamente regular y habilitado».

En la misma línea del entrenador se manifestó el capitán Diego Godín a través de sus redes sociales.

El capitán de la selección uruguaya publicó un video en el que se ve la jugada del gol y muestra que el único jugador que está en fuera de juego es Matías Viña, quien parece no participar de la misma. Además, le agregó un mensaje: «Vergüenza Conmebol».

El juez colombiano Wilmar Roldán anuló el tanto debido a que uno de sus asistentes levantó la bandera. El VAR revisó la acción y al final decidió no convalidarlo.