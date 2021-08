Verónica Leite: Abordar un tema del porte de la Mitología Griega fue un verdadero desafío

Verónica Leite es referencia importante de la literatura infantil de nuestro país. Ha editado en Uruguay, Argentina, Brasil y México, con sellos de referencia en América Latina, así como con organismos o instituciones tales como OEA, MEC o el Centro Cultural de España.

Su más reciente publicación, Colección Mitos Griegos, es una colección que adapta para el público infantil las historias más espectaculares y famosas de la mitología griega. En cada título de la serie, se da a conocer los orígenes de los poderosos héroes de los antiguos mitos y sus asombrosas aventuras.

Los pequeños lectores irán adentrándose, libro a libro, en un mundo maravilloso que ha mantenido su actualidad a través de las épocas y que es el origen de los superhéroes de hoy.

Caras y Caretas portal dialogó con Verónica Leite sobre los detalles de su reciente creación.

Todo esto me decía, a gritos, que tocaba hacer esta Colección.

– Por otro lado, soy docente de Educación Artística en la escuela pública uruguaya y estoy en contacto permanente con niños. Ellos me van guiando; sé qué temas les interesa, qué sienten, qué los conmueve, qué los atrapa. La docencia es una tarea de enorme nobleza y te brinda la posibilidad de la escucha del otro.

– En primer lugar, en 2020 tuve la hermosa experiencia de crear la Colección Cuentos Clásicos, para niños en el entorno de los 5-6 años. Nos conocimos con Ana Quesada, en su momento responsable de los Coleccionables de El País, y coincidieron sus ganas de editar a los clásicos con una idea que yo ya venía gestando desde hacía varios años, que era justamente hacer mi propia versión ilustrada de estos cuentos. Nos fue muy bien: a los lectores les gustó. Fue una experiencia tan positiva que hubo espacio para pensar en una segunda colección. De varias ideas que presenté, una vez más coincidimos con Ana que la más oportuna y potente era optar por la de los Mitos Griegos. Ana tiene un gran olfato editorial, además de una larga trayectoria en la materia. No fue nada difícil ponernos de acuerdo.

Abordar un tema del porte de la Mitología Griega no es una tarea fácil, en absoluto. Resultó un verdadero desafío. Tuve la suerte de conocer al escritor Leonardo Cabrera que, inmediatamente, supo ocupar el lugar de compañero de ruta para la tarea creativa. Es un apasionado de la mitología, y su presencia es fundamental en el proyecto. Estudiamos a fondo el material que citamos en la Colección, y en el que nos basamos: los libros de los especialistas más reconocidos en el tema a nivel mundial. Nos llevó muchos meses investigar, pensar, reunirnos y definir cómo abordaríamos un tema tan enorme.

Es muy difícil elegir una historia en particular. Cada una tiene su encanto, y cada personaje tiene su lugar especial. Cada protagonista tiene una característica muy propia, un poder especial, que le da su propio carácter a cada título.

El libro tercero, ¨ Helena y el caballo de Troya¨ quizás sea uno de los más interesantes, ya que decidimos, con Leo, narrar uno de los episodios más conocidos de la mitología desde un lugar nada convencional: los ojos de la propia Helena. Este episodio se narra tradicionalmente desde los héroes masculinos, Aquiles o Héctor. Pero quisimos hacer un giro y darle voz al personaje que desencadena toda la trama, Helena, la más bella de las mujeres, y que suele quedar en segundo plano. Tuvimos reuniones de muchas horas para tomar esta decisión.

En cuanto a la ilustración, me fascinan los centauros. No veía la hora de dibujar uno, y forcé la aparición de Quirón en el primer libro para darme el gusto de inaugurar la Colección con el ser mitológico más maravilloso de todos. Sucede que también, confieso, soy de Sagitario.

Dibujar al minotauro, a la Hidra de Lerna, al can cerbero, a Pegaso y a todos esos seres maravillosos de la mitología es un verdadero placer. Todo un desafío sí, pero muy placentero también.