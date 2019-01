Viatri firmó por un año mas con Peñarol

Lucas Viatri, como ya dijimos, había llegado a un acuerdo, en la jornada se firmó el contrato entre el jugador y Peñarol por un año más.

Luego de la firma del contrato Viatri atendió a la prensa y dijo:

“Entrene por mi parte perdí 15 días de pretemporada y futbolisticamente estoy en cero, es muy distinto a trabajar con el grupo. Apuesto a llegar al clásico de la Supercopa”.

“Lo que se habló de 1.500.000 de dólares no es así, era menos y ya estaba planteado de antes. Bajamos tres veces nuestras pretensiones. Más que una falta de respeto, era un boludeo, en un momento no quería hablar con nadie. La última semana me veía afuera”.

“Yo no soy un argentino que vino a tomar la plata como se dijo desde adentro del club. Yo me quise quedar, siempre fue mi idea. Hubo propuestas para irme, vengo con dos torneos con el club, sino debía darle una patada en el culo a mi representante”.

“Lo que me mantuvo fue mi deseo de quedarme, no entraba en mi cabeza irme. Mi contrato fue ajustado tres veces acorde a la economía del club. El dinero que se habló por mi ficha no fue el que en realidad era”.

“Nosotros salimos campeones, tenemos un grupo bárbaro. Tenemos una muy buena base desde hace dos torneos”.

“El sueño de cada equipo es pelear la Copa Libertadores hasta el final, pero es muy difícil. Es muy importante mantener la base del equipo. Salir campeón en Uruguay es difícil, para el que mira de afuera es fácil” diciendo Lucas Viatri.

A su vez Rodolfo Catino dijo que se va a contratar un zaguero, pero que Quintana y Martínez están para jugar.