Vísperas del Plenario del FA: el borrador del acuerdo y la carta de Almagro

El sábado 15 se reunirá el Plenario Nacional del Frente Amplio para tratar los fallos del Tribunal de Conducta Política (TCP) sobre una decena y media de casos. Algunos ya no tienen sentido, como el de Víctor Semproni, que falleció, o el de Gonzalo Mujica, que no sólo se fue del FA, sino que está integrado al Partido Nacional y poco importa a unos y a otros lo que se tenga que cuestionar sobre su accionar. O sea, no deja de ser una formalidad.

Sin embargo hay otras resoluciones que sí tienen otras prioridades. Sin dudas, que esa lista está encabezada por la situación del exvicepresidente Raúl Sendic, se podría decir que la sigue la del senador Leonardo de León, aunque luego de su renuncia a ser candidato, bajó varios escalones en la importancia de los temas. Luego hay otros que tienen que ver con la Liga Federal, por infligir la disciplina partidaria, viáticos que se votaron ediles de Salto y otras cuestiones que podrían ser consideradas menores, con excepción de una mayor jerarquía porque se trata de la expulsión de Luis Almagro (se adjunta a esta nota, la carta pública que hizo conocer el secretario general de la OEA). Para este último punto, se requiere nueve décimos de los votos; para el resto, cuatro quintos.

Caras y Caretas Portal está en condiciones de informar que en las últimas horas se realizó una reunión en la sede de la Vertiente Artiguista. Se trató de un petit Plenario, teniendo en cuenta que concurrieron delegados de los sectores frenteamplistas y de las bases, incluyendo las del interior. La presentación del acuerdo la hizo el diputado Alejandro Sánchez y los puntos son los siguientes: que en el Plenario no se discutan los dictámenes del TCP y se vaya directo a las sanciones; suspensión de los derechos frenteamplistas a Raúl Sendic y a Leonardo de León hasta mayo de 2020, o sea que abarca todo el período electoral; suspensión de esos derechos por cuatro meses a Darío Pérez, a Sergio Mier y a la Liga Federal; suspensión para un caso de robo en un comité de la coordinadora P y a los ediles de Salto que se votaron viáticos; pase a la Mesa Política que que instrumente una reunión con la Mesa Departamental de Rivera por expulsar a dirigentes de la 738, algo para lo que no tenía competencia; archivar el resto.

También se propuso un Plenario breve, planteado en una sola moción para los casos en que se necesitan los cuatro quintos de los votos, y otra para la expulsión de Almagro, la única que precisa los nueve décimos. Si no se alcanzara ese porcentaje, lo que sería posible inclusive por falta de quorum, se propondrá una suspensión extensa.

La carta de Almagro es la siguiente: CARTA ALMAGRO