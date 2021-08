Viviendas: Idas y venidas del ministerio

Los planes de vivienda del gobierno previstos en el Presupuesto generaron discusiones fuertes en el Parlamento entre oficialismo y oposición e incluso con diferencias en el seno de la propia coalición multicolor, por ejemplo, a partir de la ubicación del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB). Algo similar sucede ahora con la Rendición de Cuentas.

El Presupuesto que entró en vigencia en 2021 para vivienda es menor que el anterior.

Reducir asentamientos

El 19 de abril de 2020, en una entrevista concedida a diario El País, dijo que quería construir 50.000 viviendas, algo realmente muy ambicioso y que quería reducir el número de asentamientos que se calculan en alrededor de 600 y 650 a lo largo y ancho del país que albergan a unas 200.000 personas.

De seguir con el mismo trabajo, la ministra dijo a En Perspectiva, el 28 de octubre de 2020, que en cada período se podrán solucionar “dos o tres” asentamientos mientras se crean otros “doce o quince”.

En la actual Rendición de Cuentas se espera poder aprobar un fideicomiso para el realojo y regularización de asentamientos de asentamientos financiado con fondos que se quitan al Instituto Nacional de Colonización (INC), lo cual ha levantado críticas de varios sectores.

El director frenteamplista del INC, Andrés Berterreche, dijo que “Colonización se va a quedar sin recursos para comprar tierras, lo que significa que no va a atender la demanda de tierra de los productores familiares que aún siguen necesitando ni para las familias que necesitan aumentar su superficie para mejorar sus ingresos y mantenerse en el campo. Se presentan a los llamados del INC más de 1.000 familias por año”.

Berterreche dijo en M24 que “la decisión del gobierno de sacarle unos 20 millones a Colonización es parte de una escalada en contra del Instituto, que empezó con la LUC y siguió con la Ley de Presupuesto”, agregando que “sin posibilidad de seguir comprando tierras, Colonización es una herramienta que no aporta al desarrollo”.

Para el subsecretario de la cartera, Tabaré Hackenbruch (Batllistas), erradicar asentamientos costaría “más de US$ 2.000 millones” y “supera la posibilidad de cualquier gobierno”. En entrevista con El Observador, el 13 de junio pasado, Hackenbruch analizó el avance de los objetivos para el área,entre otras cosas.

Agregó que entre octubre y febrero de 2020 se firmaron convenios entre el gobierno del momento y la Intendencia de Montevideo por $ 470 millones. “Pensamos que en el correr de este año, a medida que se vayan liberando las partidas, se van a poder continuar los realojos. Esperamos tener 230 viviendas para unas 900 personas y pasar $ 375 millones a la intendencia en lo que queda del año. Pero también hay atrasos con otras intendencias y convenios que van a ir generando nuevas deudas”.

Plan Juntos

La ministra Moreira también dijo que en su gestión pretendía darle impulso al Plan Juntos que creó José Mujica. “Yo quiero darle un gran impulso al Plan Juntos para abarcar a más personas y que sea a nivel nacional, no solo en Montevideo”, señaló.

La jerarca recordó que a través del Plan Juntos, entre abril y diciembre de 2020, se brindaron un 15% más de soluciones habitacionales que en el mismo período de 2019, a pesar de los contratiempos de la pandemia y subrayó que las viviendas son de mejor calidad.

“Me quedaría conforme con mi gestión al frente del ministerio si podemos superar en 20% o 25% el número de viviendas construidas en el período pasado”, dijo Moreira.

Entretanto, el exdiputado Daniel García Pintos renunció a su trabajo en el ministerio vinculado justamente al Plan Juntos.

Madera y nuevas tecnologías

Para la construcción de viviendas, la ministra ha insistido mucho en el uso de nuevas tecnologías y en el uso de la madera como material básico. Dijo que construirá viviendas de madera y que la cartera que dirige “moverá nuevamente la economía del país”. Aunque el uso de la madera en la construcción no es novedad para el ministerio, según los datos de su propia página web.

Desgraciadamente en la web del ministerio, en la sección datos y estadísticas se informa que hay cero conjuntos de datos abiertos, o sea nada.

Moreira destacó que en el Ministerio de Vivienda el Documento de Aptitud Técnica (DAT) tranca algunos productos en madera.

“Una de las cosas en mente y que me preocupa es el DAT, el Documento de Aptitud Técnica que otorga el ministerio a las nuevas tecnologías. Ayer me plantearon un producto que hace siete años está en estudio para crear viviendas”, señaló a El País.

“Hemos dado una batalla al DAT. Cada nuevo sistema constructivo tiene que cumplir una serie de requisitos. Eso era todo muy lindo, pero hoy para sacar un DAT, con viento a favor, está demorando un año o año y medio y tengo casos de hasta ocho años que no les ha sido otorgado. Necesitamos algo mucho más ágil”, dijo Moreira a En perspectiva el 28 de octubre de 2020.

La ministra ha hablado de unos ladrillos, que además sirven como ayuda ambiental porque se rellenan con plástico y eso se encapsula, de productos que se usan en Argentina, Chile, Brasil, Canadá e Italia.

Sobre el anuncio de un plan para abaratar el precio del metro cuadrado a través del uso de métodos de construcción no tradicionales, Hackenbruch dijo que se aprobó el CIR (para sistemas constructivos no tradicionales), que es un trámite de homologación que no sustituye al DAT. El CIR facilita la homologación de estudios traídos de sistemas que funcionan en otros países. Hace poquito se homologó el primer sistema constructivo no tradicional, el gobierno espera que eso aumente la oferta. “En esto tiene que convivir con el sistema tradicional. Los procesos y la industrialización ayudan a abaratar costos. Con el fideicomiso, el metro cuadrado va a tener un precio tope”, señaló Hackenbruch.

También estimó que un precio razonable para casas de dos dormitorios y un baño esté en el entorno de los US$ 50.000.

Sistema público de vivienda

La ministra dijo, en julio del año pasado, que desde el Sistema Público de Vivienda (SPV) aspiran a la creación de un sitio web que permita a las personas interiorizarse sobre los planes de vivienda existentes, lo cual tampoco es una novedad, y una ventanilla única para que los promotores de proyectos puedan hacer todos los trámites burocráticos.

Sobre el fideicomiso para construir viviendas para personas de clase media, hoy hay un proyecto de decreto que tiene el Ministerio de Economía y de ahí pasa a Presidencia. El ministerio ya tiene la reglamentación de ese decreto que fue enviado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Se aspiraba a lanzar la primera etapa del fideicomiso en el correr de junio.

La cifra está plasmada en el Plan Quinquenal de Vivienda en el que se proyecta generar 23.728 soluciones habitacionales.

El presidente Luis Lacalle Pou designó al frente de la Dirección de Integración Social y Urbana (Dinisu) a Florencia Arbeleche, hermana de la ministra de Economía. Ya en el debate parlamentario su creación no había estado exenta de roces entre Presidencia y la cartera.

El tema había sido motivo de disputa en cuanto ala participación de Presidencia de la República.