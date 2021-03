«Vivir sin miedo», versión de Natalia Oreiro para el 8M

Acompañada musicalmente con guitarra por su Marido Ricardo Mollo, la cantante, conductora y actriz uruguaya, interpretó esta canción difundiéndola desde su cuenta de Instagram , escribiendo : «Feliz día será cuando no falte ninguna».

Sumándose a la conmemoración del 8 de marzo, Natalia Oreiro interpretó un fragmento de esta canción contra la Violencia de Género.

El tema es de la artista mexicana Vivir Quintana. “Que tiemble el Estado, los cielos, las calles/ Que tiemblen los jueces y los judiciales/ Hoy a las mujeres nos quitan la calma/ Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”, dice la letra.

Otras artistas de la vecina orilla, también se manifestaron sobre la fecha.

“El 8 de marzo es un día especial, para mí no es un día de celebración, es un día de lucha. De pronto nos llegan al celular mensajes con florcitas, con corazones, con ‘Feliz día’, Creo que Hoy no es un ‘Feliz Día de la Mujer’, hoy es un día de lucha. Hay un femicidio cada 23 horas en Argentina, no hay igualdad en el trabajo», dijo Cecilia Roth en una de las declaraciones más resonantes de la jornada.

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que teman los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana

Nos roban amigas, nos matan hermanas

Destrozan sus cuerpos, las desaparecen

No olviden sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que retumbe fuerte: ¡Nos queremos vivas!

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo

Si un día algún fulano te apaga los ojos

Ya nada me calla, ya todo me sobra

Si tocan a una, respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa

Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas

Y soy esta que te hará pagar las cuentas

¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que retumbe fuerte: ¡Nos queremos vivas!

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

¡Que caiga con fuerza el feminicida! Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sonoro rugir del amor