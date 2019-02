Volvió la Bruta

Por E.B.

Con muchos cambios en el plantel -sólo quedaron cuatro integrantes del año pasado-, Catusa Silva se dedicó a la puntas (saludo y despedida), Emiliano Tuala y Camilo Abellá escribieron los medios, Mariano Solarich trabajó en la puesta en escena y se sumó un excelente trabajo de su director escénico, Wilson Navarro, en los arreglos corales, más la colaboración de todo el conjunto. Como nos dijo el Rana Bianchi, 2018 fue un año distinto.

Germán Silveira, uno de los cupleteros de Araca, nos habló de esta experiencia que hizo volver a la Bruta a la consideración popular después de una actuación muy recomendable.

“Un año especial, en el que fuimos mejorando a pasos agigantados, fue impresionante. Como dimos prueba de admisión, arrancamos con mucho tiempo. Pasa eso que das la prueba y te estancás un poquito, hay mucha tensión para ese momento, más con Araca, es una murga que no debería dar prueba por lo que significa, es una murga muy grande. Los últimos años no han sido buenos; cuando eso te pasa, terminás dando prueba. Nuestro objetivo siempre fue hacer un lindo espectáculo para llevar a la murga al lugar de donde no debe bajar nunca. Creo que lo logramos”.

Conservan el estilo de Araca. No dejan de ser la Bruta, pero, sin embargo, se los ve aggiornados y cantando como siempre.

Se canta muy fuerte, la pluma de Catusa [Silva] en las puntas, no hay con qué darle, no hay cómo errarle, es un animal, le tengo un aprecio muy grande, escribe como nadie. Se dio cuenta de que el Carnaval cambió, que hoy por hoy tenés que venir a concursar con propuestas jóvenes y nuevas; llamó a Emiliano Tuala y Camilo Abellá, a Mariano Solarich, que no sólo cupletea conmigo, sino que está encargado de todo el espectáculo, un trabajo increíble. Entonces la murga está distinta porque tiene cabeza de lo que se hace ahora, sin dejar de ser Araca, y quedó claro que es lo que la gente vino a buscar.

Pero critican fuerte, dicen cosas.

Es una de las cosas que la murga no negocia. Uno sube con una mochila linda, esto es Araca la Cana, tiene una historia muy grande, la murga critica, entendió que tiene que hacer reír mucho, a veces se logra, a veces no, esto pasa, uno tira y se remata mal y el chiste no rinde.

Pero la murga no va a negociar nunca el decir, porque la gente está esperando que la murga sea punzante como siempre, que sea la Bruta.

Pero además de decir, está muy divertida, como vos decías; vos mismo tenés muchas imitaciones y participaciones en distintos momentos, cosa que no era común en los últimos años.

Está muy alegre, es que se entendió que el Carnaval pasa por otro lado, que no alcanza con cantar fuerte y decir mucho, tenés que dejar un mensaje haciendo reír, que es muy difícil. Además hay que lograr un clima; en este caso Araca no baja nunca, arranca alto, se mantiene y no pierde en el decir, con un buen mensaje. Mantener una regularidad en el espectáculo es muy importante.

¿Cómo te has sentido? Porque lo tuyo pasa más por la radio.

Muy feliz, vengo de otro palo, hice muchos años Murga Joven, pero es muy diferente, no tiene nada que ver con esto. En Murga Joven se disfruta todo, pero se va cuando se puede ensayar, se arma como se puede, esto es otra cosa. Araca es un título muy importante, en el que la responsabilidad es muy grande; hice tres o cuatro años de parodismo, un año de humorista, y no tiene nada que ver con esto; mi objetivo siempre fue salir en murga y tuve la suerte que me llegó ahora, un año muy especial para mí. Tuvimos familia hace poquito, le tengo que agradecer a mi señora que me banca, a mi mamá que hace un esfuerzo muy grande por nosotros, y mucha cosa que se junta, que está salada.