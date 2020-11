Vuelve UTE premia en diciembre

El Directorio de la Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) aprobó el Plan UTE Premia para este año. Con la facturación del mes de diciembre los clientes comprendidos recibirán un descuento, que en promedio oscila en $ 500 por factura.

De acuerdo a las consideraciones realizadas por el organismo, teniendo en cuenta la situación particular, generada por la emergencia sanitaria, los clientes beneficiados son básicamente aquellos que han cumplido con la condición de “buen pagador”, en el período enero a setiembre de 2020.

Además, la resolución incluye también en el beneficio a los clientes que están adheridos al envío de factura por mail, que utilizan habitualmente la app de trámites o se vinculan con la empresa vía mail.

En el caso de los clientes con Tarifa Residencial se aplica una bonificación del cargo fijo y el cargo por potencia contratada de cada cliente. Mientras que a los clientes particulares con tarifa Medianos Consumidores (MC) se aplica la bonificación del 100% del cargo fijo.

En esta novena edición, UTE estima que los clientes beneficiados son unos 900.000 y el monto total del beneficio alcanza $ 435 millones más IVA.

La bonificación será efectiva en la factura de energía eléctrica que se paga en diciembre.

Dicha resolución va en línea con los objetivos que UTE se ha planteado para el quinquenio y que fueron expuestos por su presidenta, Silvia Emaldi, durante un encuentro virtual organizado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), en el que participaron ejecutivos y profesionales del sector de distintas partes del mundo.

UTE es miembro de Energy Web Foundation, una organización que lidera el desarrollo de la tecnología Blockchain en el sector energético internacional. “Estamos haciendo nuestra primera prueba de concepto, emitiendo certificados para algunas áreas de actividad e UTE, como la flota de transporte eléctrico, conformada por 92 vehículos, o el Data Center de Antel, en el que la empresa tiene alojados sus servidores”, señaló Emaldi.

Dichos objetivos pasan por desarrollar la infraestructura, en particular en redes de transmisión y distribución para continuar mejorando la calidad del servicio, potenciar la integración energética con los países vecinos para posibilitar la exportación de los excedentes energéticos hoy disponibles y estar en condiciones de ofrecer a cada cliente la tarifa que mejor se adecue a su modalidad de consumo para reducir el costo de la electricidad.

En este sentido, Emaldi recordó que “el cliente es la razón de ser de nuestra empresa”, por lo cual uno de los desvelos de sus autoridades es “desarrollar un nuevo modelo de negocio que posibilite tarifas que incentiven el consumo eficiente a menor costo. Ofrecer a cada cliente aquella tarifa más conveniente para su modalidad de consumo”.

“Esto implica también el desarrollo de una comunicación muy fluida con el cliente a través de los distintos canales que hoy existen o que están en proceso de instrumentación: WhatsApp, Chatbot, sitio web, etc.”.

“La aparición de la pandemia de covid-19 nos ha exigido automatizar procesos y desarrollar vías de comunicación a distancia, tanto a nivel interno como con los clientes. Esta realidad llegó para quedarse”, reconoció.

Este desvelo por el cliente se expresa también en, el desarrollo de las Redes Inteligentes, lo que significa, entre otras cosas, según Emaldi, la continuación del proceso de instalación de los medidores inteligentes. Hoy hay 250.000 y se están colocando 150.000 por año, por lo cual en 2025 el millón y medio de clientes contará con esta tecnología. Esto permitirá a todos acceder a nuevos productos y servicios”.

Objetivos del quinquenio

En materia de infraestructura, UTE continuará invirtiendo en las redes, tanto de transmisión como de distribución, “para mantener y mejorar la calidad de servicio que se brinda a los clientes, que si bien es considerada una de las mejores de la región, requiere atención permanente”, dijo Emaldi. Esto es necesario también tomando en consideración la demanda energética de “empresas de gran porte que están invirtiendo en el país”.

Asimismo, confirmó la inversión en la renovación de la central hidroeléctrica de Baygorria, que cumplió 60 años, y la instalación de un parque de energía solar propio, de 32 MW.

Destacó la actualización de las tecnologías de ciberseguridad de las redes eléctricas y de la información, “que cada vez actúan más como una sola red”. En esta área, UTE está profundizando su interacción con otras organizaciones, tanto del medio local como extranjeras, apuntó su presidenta.

Por el medioambiente

Paralelamente, la empresa actualiza permanentemente sus procesos vinculados al cuidado del medioambiente a través de un Plan de Desarrollo Sustentable. “UTE trabaja desde hace años en políticas de protección del medioambiente en sus proyectos”, señaló.

En esta apuesta a la preservación del medioambiente, Emaldi se refirió al proceso de “descarbonización”, que tendrá en los próximos años una fuerte apuesta al incremento del transporte eléctrico y al uso del hidrógeno como fuente de energía. “Esto es el futuro en el mundo de los energéticos”, puntualizó.

En ese marco, se apresta a lanzar Certificados de Energía Renovable que posibiliten atraer inversiones aprovechando su potencial en materia de generación limpia y competitiva. Estos certificados se entregan a empresas acreditando la utilización de energía no contaminante en sus procesos productivos, y es un bien cada vez más preciado a nivel internacional.

“Además de sus ventajas en seguridad jurídica y políticas de promoción, Uruguay dispone de energía eléctrica limpia y competitiva, por lo cual podemos acreditar un compromiso de Carbono Neutral, que se materializa en el desarrollo de los Certificados de Energía Renovable, alineados con la estrategia de Uruguay Natural”.

En el área de Gestión, Emaldi destacó el esfuerzo por la mejora de indicadores en todos sus procesos. Para esto, apuntó, “se realizará un intercambio de experiencias (benchmarking) con empresas eléctricas de la región y del mundo que son referentes”.

En otro orden, el organismo desarrolla convenios con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Universidad de la República (Udelar) y otras instituciones en una permanente labor de investigación y actualización. “Esta empresa quiere ser un buen lugar para trabajar”, dijo Emaldi. Destacó un proyecto de Universidad Corporativa de Liderazgo que busca la capacitación permanente de sus líderes y en la firma de convenios con instituciones educativas que forman a los nuevos recursos humanos de la organización.

Con el mismo fin, “se trabaja en conjunto con Great Place to Work en la medición de nuestros procesos para el desarrollo de capacidades y motivación de las personas”, subrayó.

Convenio

“Cuando te cuido a vos, me cuido yo” es el nombre de la campaña de UTE y el sindicato (Agrupación de Funcionarios de UTE) acordaron llevar adelante como reafirmación del compromiso institucional en el esfuerzo para que no haya más vidas perdidas o lastimadas por accidentes de trabajo.

La campaña fue diseñada por la Comisión Central de Seguridad Industrial que conforman ambas partes con la asesoría y secretaría de la Subgerencia de Seguridad e Higiene del Trabajo. La iniciativa está destinada a sensibilizar a trabajadores y trabajadoras en el necesario cuidado recíproco en las tareas que conllevan riesgos, y se desarrollará a través de distintas herramientas en todo el país durante los próximos meses.

El acto de lanzamiento realizado en el Salón de Actos del Palacio de la Luz contó con todas las medidas preventivas dispuestas en función de la emergencia sanitaria y fue el primero de tipo presencial que se realiza desde que el 13 de marzo se decretó la emergencia.

La gerenta de Gestión Humana, Liliana Rodríguez, puso en contexto la campaña y para ello explicó que la Academia define tres causas que pueden determinar el porqué de un accidente laboral: porque “no se puede” (no se tienen las condiciones psicofísicas o los elementos de protección), porque “no se sabe” (no se tienen los conocimientos derivados de la formación) o porque “no se quiere” (al momento de optar por cómo llevar adelante el trabajo no siempre se opta por hacerlo de manera 100% segura).

Ninguna de las dos primeras razones explican los accidentes ocurridos en los últimos años en UTE, sostuvo Rodríguez, porque el ente cumple con la normativa aplicable y cuenta con los implementos y las condiciones para trabajar con seguridad, a la vez que habilita psicofísicamente y capacita a sus funcionarios en la materia. “Nadie empieza a trabajar en UTE sin saber”, aseguró.

Lo que falla, entonces, es la tercera razón: “porque no se quiere”. “No en todas las circunstancias se elige trabajar en forma segura”, dijo Rodríguez. “Por eso está ahí el foco de esta campaña”.

El subgerente de Seguridad e Higiene del Trabajo, Vicente Catarozzi, remarcó que el sentido de la campaña “es profundizar en el cuidado recíproco” entre los trabajadores. Este es el concepto de “socio cuidado”, que implica la responsabilidad de cada uno por sus compañeros, explicó. Asimismo, detalló el cronograma que tendrá esta campaña, que se extenderá hasta fin de año, abarcando tres módulos en función de las áreas de trabajo donde se verifican los problemas mayores: a) riesgos eléctricos; b) riesgo en el tránsito; c) trabajo en altura.

En UTE se trabaja sobre evidencia, por ello esta campaña tendrá su continuidad durante el año 2021, sobre el eje del desarrollo del concepto del “socio cuidado” y su incorporación a todos los procesos existentes.