Will Smith pegó una bofetada a Chris Rock en los Oscars 2022

Mientras que el cómico Chris Rock intentaba dar paso a la categoría de mejor largometraje documental, en la que se ha alzado como triunfadora ‘Summer of Soul’, en el Teatro Dolby de Los Ángeles ha resonado un chiste sobre Jada Pinkett Smith, la mujer del actor, acerca de su supuesta preparación para la secuela de la película ‘G. I. Jane’, lo que tal y como informa ‘The Hollywood Reporter’ se trataría de una referencia al hecho de que la actriz se rape la cabeza debido a la pérdida de pelo que sufre por alopecia.

«Jada, te quiero. ‘G. I. Jane 2’, no puedo esperar para verla, ¿vale?», decía Rock durante la introducción del Oscar. Ante el cierto revuelo que se ha formado entre los invitados tras escuchar el comentario, Rock ha defendido que se trataba de un «buen» chiste, una expresión que ha provocado que Will Smith estallase y se dirigiese con furia hacia donde se encontraba el presentador, intentando dirigir una bofetada hacia Rock que ha dejado estupefactos a los presentes y ha causado confusión al no saber si se trataba de algo preparado o de un arrebato.

En 2021, Jada Pinkett Smith se rapó el pelo y explicó que llevaba un tiempo enfrentándose a la alopecia y que, de la noche a la mañana, había aparecido peor. «Esto va a ser un poco más difícil de ocultar, así que pensé que en compartirlo», contó. La Academia de Cine de Hollywood ha condenado a través de su perfil en la red social Twitter el gesto de Will Smith, señalando que no aprueba ninguna forma de violencia.

«No digas el nombre de mi mujer con tu jodida boca», ha llegado a expresar Smith en un momento de la gala que la televisión estadounidense ha censurado, pero que sí se ha emitido en directo en otros países del mundo, tal y como han recogido algunas personalidades a través de la red social Twitter. Poco después el actor, que ha ganado el Oscar por ‘El método Williams’ en esta edición, se dirigía de vuelta a su asiento, aunque teniendo que escuchar la réplica de Rock al espetar «guau, Will Smith acaba de abofetearme» y decir también en directo que esta noche de Oscar 2022 había sido una de las mejores noches en la historia de la televisión.

Según apunta asimismo ‘The Hollywood Reporter’, durante la pausa publicitaria el intérprete ha tenido que ser apartado, momento en el que ha recibido el calor de sus compañeros de gremio Denzel Wahington y Tyler Perry. En ese instante, además, se le ha podido ver visiblemente emocionado, una llantina que se ha trasladado al escenario cuando Smith ha subido para recoger el Oscar a mejor interpretación por encarnar al padre de las tenistas Serena y Venus Williams y que ha atribuido también a lo hondo que le ha llegado la historia. No obstante, durante el discurso de agradecimiento del premio, el actor ha aprovechado para pedir perdón a la Academia de Hollywood y a los presentes.

De forma inevitable, el siguiente presentador que ha continuado con la gala no ha podido evitar hacer alusión al incidente diciendo que no sabía que este año «iba a ser el más emocionante de la historia de los Oscar. Vale, Will y Chris, vamos a resolver esto como una familia en la fiesta [posterior a la ceremonia]. Pero ahora mismo centrémonos en el amor, ¡haced todos un poco de ruido!».