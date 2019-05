Wilson Netto cuestionó dichos de Larrañaga sobre escolares

El presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, salió al cruce de las expresiones del precandidato blanco, Jorge Larrañaga, referidas a que hay escolares que concurren a clase bajo efectos de sustancias.

Sobre estas declaraciones, el presidente del Codicen, expresó que se debe tener cuidado con el manejo de la información “Manejar públicamente situaciones de ese tipo, sin tener una precisión respecto a lo que se está expresando, pone en juego responsabilidades que se deben cuidar”.

“Sobre cada uno de nuestros estudiantes, sean niños, adolescentes o jóvenes, existen campos de información muy importantes, singular y propia de cada uno de ellos. Dicha información está enmarcada en resguardos que solamente algunos actores, dentro de los propios sistemas educativos, pueden tomar contacto», agregó.

Asimismo, Netto puso en duda la fuente de información que Larrañaga utilizó para realizar esas conjeturas. “Tener expresiones de esas características obedece no sé a qué tipo de información que pueda manejar el senador, y dándole ese grado de generalidad, resulta escandalosa”, sentenció.

Por otro lado, Netto señaló que en caso de conocer situaciones de esas características, se debería “acudir a tener encuentros con autoridades o responsables de la educación, tanto local como general, para poder abordar y corregir”.

Por su parte, aseguró no estar al tanto de esta situación que planteo Larrañaga días atrás. “Personalmente no he tenido ningún contacto, ni he recibido ningún planteo respecto a esta problemática que el senador ha expresado a nivel público”, concluyó.