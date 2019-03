Yamandú Costa: “Bordaberry tiene que irse de la AUF”

Por Edgardo Buggiano

“El proyecto Juventud lo comenzamos hace diez años, es un orgullo y estamos cumpliendo uno de nuestros objetivos, trazado en aquel plan estratégico, que hablaba de un fuerte vínculo entre el club y la ciudad. Un club que había perdido su cancha, que no teníamos sede porque estaba tapiada y con bandera de remate, habíamos perdido el gimnasio federal, donde otrora se realizaban los trabajos de las formativas de básquetbol.

Logramos consolidar un proyecto de gran envergadura, en el departamento de Canelones, en el que tenemos más de 1.400 deportistas federados en diez disciplinas distintas; 30 por ciento son mujeres y abarca deportes que van desde el ciclismo, patín femenino, básquetbol mayor en tercera de ascenso, escuela de básquetbol, formativas de básquetbol, rugby, escuela de rugby, hockey, fútbol infantil, fútbol femenino, fútbol en formativas y fútbol de Primera División, con una fuerte impronta en la formación de valores. Nosotros creemos que las instituciones deportivas son verdaderas aulas a cielo abierto, en donde hay y se forman cientos de jóvenes en valores, en trabajo, en solidaridad, en compromiso. Uno de los principios básicos de nuestro club es acompañar a estos jóvenes a que estudien; en Juventud el que no estudia no juega, tanto es así que dentro de la fuerte inversión que hemos hecho en infraestructura, tenemos con el programa Gol al Futuro un gran vínculo y nos ayudaron para hacer el complejo de formativas, que es un ícono de nuestro club y lo inauguramos en 2012, en un predio público, donde se ha hecho una fuerte inversión para tener a más de 500 deportistas haciendo fútbol, entre niños mujeres y jóvenes”.

Las inversiones en el estadio-shopping

“Otro de los íconos importantísimos en nuestra gestión -continuó diciendo Yamandú Costa- ha sido el llevar adelante la iniciativa privada estadio- hopping, shopping-estadio, que ha cambiado la fisonomía de Las Piedras.

Ahora tenemos un shopping de primera categoría a nivel país, un estadio vinculado al shopping en el marco del Parque Artigas, con una oferta de servicios muy buena que fue una necesidad que vimos y que fue una iniciativa liderada por nosotros; se instala el shopping generando más divisas y más fuentes de trabajo, vuelven los cines a Las Piedras después de décadas. Es importante remarcar que la iniciativa privada genera un polo de desarrollo económico, social, cultural y deportivo que no le costó un solo peso al Estado; la intendencia de Canelones no sólo no tuvo que invertir nada en el estadio, sino que haciéndolo nosotros hemos logrado la valorización del patrimonio público, ahorrándose la intendencia, entre otras cosas, el mantenimiento del estadio, que son unos 100.000 dólares por año. Estos son los aportes que vinimos a traer, con iniciativa, con seriedad, en donde entendemos que debemos proponer, aportar, para luego pedir; esa es una base fundamental del club Juventud que está llegando a un punto muy importante. Recuperamos, con una gran inversión, el estadio perdido con un comodato de 50 años, un estadio en el que invertimos más de 2 millones dólares, no sólo tenemos hoy una capacidad mayor a 7.000 personas, sino también por los vestuarios FIFA, por los servicios, el campo de juego, el estacionamiento y por todo el entorno del shopping, que es un verdadero paseo de calidad para toda la familia”.

La intervención en AUF y la posible candidatura de Bordaberry

Costa también ha estado en otros frentes, como la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde hay una dura lucha con el tema intervención y allí fue uno de los que ha estado a la cabeza de los que pretenden una AUF democrática, en la que se dice que el Partido Colorado quiere mantener a Pedro Bordaberry como presidente.

“Nosotros nos opusimos al ejecutivo de Valdez no sólo por el escándalo de las grabaciones, sino porque en los cuatro años que estuvo este ejecutivo, fueron los cuatro años que más dinero ingresó en la AUF y fueron los cuatro años en los que más se endeudaron los clubes.

Hubo una fuerte acción de todos los actores en detrimento de los clubes uruguayos.

En un fútbol que tiene que ser cada vez más profesional, en el que cada vez tenemos que invertir más, los únicos que no ganan son los clubes, son los únicos que pagan; todos tienen beneficios, estoy hablando de empresarios, jugadores, jueces, directores técnicos; una actividad que ha ido en crecimiento gracias al trabajo, al apoyo y al aporte de los dirigentes, la inmensa mayoría de los dirigentes son honorarios.

Cuando Valdez renuncia por los hechos de público conocimiento, los audios concretamente, sin el apoyo de los clubes, la FIFA no encontró mejor mecanismo, injusto, anticonstitucional, que dar un golpe de estado e intervenir la Asociación Uruguaya de Fútbol de hecho, y sin respetar el derecho. Es así que varios clubes estamos reclamando ante el TAS, defendiendo los derechos de la AUF en contra de esa intervención.

Pero nos opusimos desde el día uno a Bordaberry y a los interventores porque claramente veíamos que era el dominio de Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) porque había perdido a su delfín que era Valdez.

Así que, bajo presión de Domínguez y Bordaberry, votamos y aprobamos el nuevo estatuto bajo amenaza en diciembre pasado. Se hizo el congreso el viernes pasado, votamos la comisión electoral, que son Bordaberry y el resto de los interventores, y tienen que continuar hasta el día que asuman las nuevas autoridades.

Queremos que se vaya la intervención, queremos terminar con este proceso, darle institucionalidad al fútbol y queremos encontrar soluciones de fondo para los clubes que en definitiva somos los que pagamos el espectáculo.

Nosotros creemos que esas soluciones de fondo existen, por eso estamos trabajando con la Liga Española, para traer ese modelo a Uruguay, mejorar el producto fútbol, mejorar los ingresos, y hacer una correcta distribución de los dineros, apuntando a la sustentabilidad de las instituciones, todas, las pequeñas y las grandes”.

Las oligarquías de Paraguay y Brasil llevaron adelante la intervención

“Por otra parte, no creemos que la política partidaria deba intervenir en el fútbol, de hecho la FIFA lo tiene expresamente vetado, pero la FIFA así como te dice una cosa, te dice la otra, y hacen las cosas a su antojo y lo que se les ocurre; tanto es así que intervienen con el poder político, intervienen con la cabeza del Partido Colorado y un representante del Partido Nacional, eso lo vemos muy mal, el partido de gobierno no se involucró en la intervención y, es más, cuando el fútbol aprobó los estatutos, el Ministerio de Educación y Cultura con mucha celeridad les dio trámite, los aprobó sin intervenir en una sociedad civil, con la historia que tiene la AUF.

No creemos que el Partido Colorado le esté dando el apoyo a Bordaberry para que sea candidato por que sugestión en el partido no fue brillante, y a las pruebas me remito, un partido fundacional e histórico de nuestro país está en los índices más bajos de aceptación, y eso es demérito de quienes están al frente de su partido. No creo que el Partido Colorado quiera hacer una promoción de Bordaberry.

Lo que sí creo es que hay familias y no sólo en Uruguay, sino en la región, familias que han estado sentadas como señores feudales en el poder, que son la oligarquía nacional, criolla, tanto de Paraguay con los Stroessner, con los Domínguez, como en Uruguay con los Bordaberry; con operadores políticos como Lugano, que felicita a Bolsonaro, entre otras cosas, ese tipo de operadores le hace mucho daño al fútbol, porque creemos que el fútbol es blanco, colorado, frenteamplista, independiente, pero el fútbol es pueblo, de la gente del barrio, de la construcción. Un deporte tan popular como es el fútbol no tiene que estar en manos de la oligarquía criolla, sino que debe estar en manos de la gente; y la gente son los clubes, y los clubes somos los que representamos a esa diversidad que hace al pueblo uruguayo, que ha construido las cosas más lindas que tenemos, como el carnaval, el fútbol, el básquetbol, los distintos deportes, las plazas de deportes y todas las actividades que hacen al entramado social, por encima de los partidos políticos. Entonces no creo que haya que tomar participación político partidaria, sino que de alguna forma hay que denunciarla”.

Si Bordaberry es candidato, FIFA tiene tres problemas

“Nosotros llevamos adelante una moción que fue apoyada por la inmensa mayoría del fútbol uruguayo, en la que, en primer lugar, queremos que se termine la intervención. En segundo lugar, queremos elecciones lo más rápido posible (se fijaron para el 21 de marzo) para ponerle punto final a la intervención. Si bien somos de los que hemos estado en contra de esta injusta intervención desde el primer día, también entendemos que el proceso electoral se debe llevar a cabo lo antes posible; ahora la FIFA tiene que prorrogar unos días el mandato de la Comisión Interventora, para que ella, constituida en Comisión Electoral, termine el proceso y se retire con la llegada de las nuevas autoridades.

De esa manera Bordaberry no se puede presentar como candidato porque, si no, FIFA tendría tres problemas: 1) debería hacer una nueva intervención a la AUF; 2) generar una nueva Comisión Interventora y 3) levantarle el veto a Bordaberry para que sea candidato.

Así y todo, Bordaberry, que de bobo no tiene un pelo, no se va a candidatear a una elección que sabe que pierde, porque la mayoría del fútbol uruguayo no vota interventores”.

Juventud llevará a Peñarol y Nacional

Volviendo al fútbol, se va a producir un hecho histórico: llevarán a Peñarol y Nacional al Parque Artigas; ya en la tercera fecha los aurinegros los visitan.

“Ese es un viejo sueño del fútbol de la ciudad de Las Piedras y Canelones, poder llevar a jugar a nuestras canchas a los equipos de mayor convocatoria, como son Peñarol y Nacional, con Juventud jugando de local. Es un orgullo en esta instancia recibir a Peñarol en el estadio de Juventud, es un orgullo poder darle esta fiesta a la ciudad, sabemos de la cantidad de vecinos que son hinchas en primer lugar de Peñarol y Nacional, pero muchos de ellos nos acompañan en Juventud. Entonces esto va a ser una verdadera fiesta, hemos trabajado mucho para esto”.