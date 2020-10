Yamandú Orsi: “La autocrítica es una actitud no es por zafra”

“La autocrítica es una actitud no es por zafra” ha expresado hace escasas horas el intendente re electo de Canelones, Yamandú Orsi.

En declaraciones a la prensa en ocasión de su presencia en el Plenario Nacional del Frente Amplio que se realiza en esta jornada, Orsi destacó que “tampoco acepto que se plantee la autocrítica como una instancia de confesionario, la autocrítica debe ser una actitud permanente y hay que tener la capacidad de corregir los errores (…) se está centrando mucho el problema de la autocrítica en una especie de confesión de los errores”.

Orsi reconoció que “es cierto que en casi tres años no se supo ser capaz de visualizar los nubarrones que teníamos como fuerza política” y lo graficó con ejemplos de resultados de encuestas que alertaban sobre el volumen de votantes, por ejemplo, en 2018.

“Creo que nos descansamos mucho en la visión de la gestión, cuando en realidad lo que nos mueve es esa combinación entre gestión y política”, señaló.

Para Orsi, no es de recibo una posición de “pasarse la pelota” de las responsabilidades y para evitarlo lo que se precisa es “madurez y altura política, nuestro Frente Amplio tiene una larga historia de crisis interna como cualquier partido, pero lo importante, lo fundamental es poder dar la cara, admitir y escuchar más de lo que se dice, lo que quiere decir que la ciudadanía o el militante frenteamplista votante no está queriendo ver grandes discursos, lo que está queriendo es que los escuchemos (…) el concepto de frenteamplismo va más allá de los sectores, por lo que hay más lealtad hacia el conjunto de la fuerza política, que hacia cada uno de los sectores y sensibilidades del Frente”.

El reelecto intendente de Canelones insistió en la relevancia que adquiere hoy, entender y escuchar al otro “quien quizás tenga una respuesta más acertada que la nuestra”, posición que definió implica entender que esto se resuelve “con nivel político y mucha humildad y la humildad quiere decir admitir que el otro quizás tenga la respuesta bastante más acertada que la nuestra”.

Con respecto a los resultados obtenidos en las elecciones y el camino hacia adelante, Orsi dijo que lo que resta ahora es “demostrar que en realidad tenemos una visión de país bastante más adecuada para el progreso que es lo que quiere nuestra fuerza política, pero que, tampoco podemos caer en subestimar que cuando el ciudadano decidió votar más a Carolina y menos a Martínez, o de cualquiera, es porque entendió que era la mejor propuesta”, ejemplificó.

Para Orsi, una de las explicaciones sobre el recorrido y el resultado que obtuvo Daniel Martínez en la departamentales es que, luego de finalizada la campaña nacional, el recorrido estuvo marcado porque aquél había dicho que no iba a ir a las departamentales, lo que llevó a la ciudadanía frenteamplista a pensar en otras opciones.

Consultado sobre lo que debería hacer la fuerza política luego de 15 años de gobierno, Yamandú Orsi rechazó la idea de “depuración” y expresó que lo que debe hacerse es “generar nuevos liderazgos, nuevas referencias con la estructura que tiene hoy o con los sectores que integran hoy y quizás si buscando espacios para que aquellos que no tienen militancia activa o buenos comités y sectores tengan también una forma de expresarse, lo que quedó muy claro en noviembre”.

“La construcción de líderes es un proceso complejo que a veces lleva a que uno confunda referentes o dirigente con líderes”, aclaró cuando se le preguntó si él se consideraba como uno de esos “nuevos líderes”.

Respecto al resultado obtenido en las últimas elecciones nacionales y departamentales, volvió a insistir en sus valoraciones sobre el tema “cuando yo digo, y dije, que las razones de nuestra derrota tenían que ver con tres cosas, una campaña que no fue exitosa y allí estuve presente en el último tramo, o sea que asumo la responsabilidad, un gobierno nacional que no generó, ni despertó expectativas para el futuro y una fuerza política que no tuvo la cintura para adecuarse a la realidad en la que estaba, ahí cada uno de los estamentos tiene responsabilidades (…) evidentemente todo eso tiene que ver con las responsabilidades políticas que tenemos como fuerza política, pero son responsabilidades políticas”, destacó y agregó que “tampoco es dramático, es una crisis, pero no es un drama tampoco”.

“Lo que pasó es que fuerza política y gobierno terminaron dedicándose casi, casi a lo mismo y ahí fue uno de los errores”, señaló.