Zimmer: ni Lacalle ni Larrañaga satisfacen a los indecisos

En los últimos meses, la interna blanca ha sufrido varios cambios que han desatado distintas polémicas, sobre todo porque uno de los dos sectores mayoritarios dentro del Partido Nacional (PN), como es el del senador Jorge Larrañaga, sufrió la ida del grupo de los intendentes y de la senadora Verónica Alonso. Distintos rumores surgieron a partir de ese distanciamiento, pero Walter Zimmer, exintendente de Colonia e integrante del sector de los intendentes denominado Mejor País, explicó a Caras y Caretas cuál fue el motivo de dicho rompimiento. Dijo que ni el senador Luis Lacalle Pou ni Larrañaga tienen un “liderazgo suficiente para captar la masa necesaria de adherentes que permita que el Partido Nacional gane. Lo único que ha generado movilización ha sido la propuesta de Larrañaga con el tema de las firmas para que salgan los militares a las calles. Pero no toda la gente que apoya esta iniciativa lo va a votar en las próximas elecciones, sino que respalda esta idea porque tiene mucha bronca”.

Acto seguido, sostuvo que Mejor País “ha salido a ganar” y que esperan que “los compañeros del grupo de Lacalle Pou y de Larrañaga” los acompañen. “Lo que queremos es que Antía sea el presidente de los orientales”.

Uno de los motivos del distanciamiento de los intendentes con Alianza Nacional consistió -según lo expresado por Zimmer- en que sentían que tenían la “responsabilidad de marcar una línea propia dentro del Partido”, ya que veían que el “equipo ortodoxo” de Larrañaga junto con el herrerismo “no llegaban en las encuestas a satisfacer a la masa de votantes”.

Por otro lado, consideró que Alonso aún no acordó con ellos porque “aprovechó” el hecho de que los intendentes aún no formalizaban su sector para convertirse en la tercera opción del Partido Nacional. “Creemos que ella se apresuró en ese caso o jugó para constituirse en una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, en mi opinión personal, Verónica con seguridad va a unirse a nosotros”.

Muchos del sector de los intendentes se fueron de Alianza Nacional, ¿por qué decidieron irse?

La decisión venía manejándose desde hace mucho tiempo, pero se desencadenó cuando Sergio Botana (intendente de Cerro Largo) había pedido que existiera una segunda lista al Senado dentro de Alianza. Sin embargo, por pedido de Larrañaga eso no salió.

Además, tuvimos diferencias en la conformación del equipo de Alianza y observamos que teníamos una responsabilidad de marcar una línea propia dentro del Partido Nacional. Veíamos que el equipo ortodoxo, el núcleo duro de Larrañaga -que son pocas personas- junto con el herrerismo no llegaban en las encuestas a satisfacer a la masa de votantes.

Reconozco que Alianza y el sector de Lacalle han hecho todo lo posible desde su punto de vista para captar la mayor cantidad de simpatizantes. Ellos hicieron el esfuerzo que pudieron, pero las encuestas no daban. La aguja no se movía y los porcentajes seguían siendo los mismos. Entonces vimos que las personas los ven como candidatos que hace años que están compitiendo, pero que no han logrado el acercamiento de aquellos desencantados del Frente Amplio o del voto pensado de aquellos que no pertenecen a ningún partido político. Estos dos tipos de ciudadanos no se integraban al Partido Nacional, sino que quedaban en la bolsa de los indecisos, que implicaba el 20% de los votantes, algo nunca antes visto. Esto fue lo que nos hizo salir porque evidentemente los otros compañeros no son bien visualizados. Nuestra gestión es muy buena y creemos que somos el grupo que puede dinamizar al Partido Nacional.

En su momento se manejó la posibilidad de que acordaran con la senadora Verónica Alonso, ¿por qué finalmente no llegaron a un acuerdo?

Todavía no se ha llegado a un acuerdo porque lo que hizo Verónica fue aprovechar el hecho de que nuestro grupo aún no se formalizaba para convertirse en la tercera opción del Partido Nacional. Creemos que ella se apresuró en ese caso o jugó para constituirse en una fuerza a tener en cuenta.

En mi opinión personal, Verónica con seguridad va a unirse a nosotros. No creo que la interna se vaya a constituir en cuatro candidaturas, ya que no dan margen, alguien va a quedar debilitado y nadie va a querer estar en esa posición.

Decían que uno de los problemas para llegar a un acuerdo era quién iba primero en la fórmula, si Alonso o Antía.

Lo que decía Verónica era que ella estaba marcando y que Antía no, pero eso era porque Antía no había salido a los medios como candidato. Ahora lo que tenemos que ver en las encuestas es cómo marcamos. Yo no voy a hablar de Carlos Iafigliola ni de Juan Andrés Ramírez Saravia, porque van a terminar uniéndose a otros ya que son grupos muy pequeños.

¿Entonces ustedes no descartan aceptar la incorporación de Ramírez y de Iafigliola?

No, nosotros estamos para apoyar al Partido Nacional, para que gane en la misión que tenemos, que es la alternancia de los partidos políticos en el poder.

¿Cree que Lacalle Pou es un candidato para salir segundos como una vez afirmó Botana?

Sin duda que nosotros salimos a ganar. Esperamos que los compañeros del grupo de Lacalle Pou y de Larrañaga nos acompañen. Lo que queremos es que Antía sea el presidente de los orientales, si eso no se da, hay una cosa que aplicamos nosotros, el Partido Colorado y el Frente Amplio: el que pierde, acompaña. En eso somos claros.

En una oportunidad usted afirmó que uno de los motivos de que hayan decidido crear este nuevo grupo fue porque no veían que en Lacalle Pou y en Larrañaga existiera un liderazgo fuerte, ¿siguen pensando lo mismo?

En esto te voy a dar mi opinión personal. Creo que tienen liderazgo, pero no es suficiente para captar la masa necesaria de adherentes que permita que el Partido Nacional gane. Lo único que ha generado movilización ha sido la propuesta de Larrañaga con el tema de las firmas. Pero no toda la gente que apoya esta iniciativa lo va a votar en las próximas elecciones, sino que respalda esta idea porque tiene mucha bronca.

¿Qué piensan sobre la propuesta de Larrañaga con respecto a sacar a los militares a las calles?

Con respecto a este tema, la agrupación dejó en libertad de acción a los votantes. Sin embargo, pensamos que el ejército está para defender las instituciones y que la Policía defiende a los ciudadanos.

Además, hemos hablado con jerarcas de las Fuerzas Armadas y policiales. Ni los militares quieren participar de esto, ni los policías lo apoyan. Ambos tienen sentido de pertenencia de las funciones que cumplen, lo que quiere decir que está bien delimitada la responsabilidad que tiene cada uno.

Creemos que como la seguridad cada vez está peor, no se puede esperar a que se haga una reforma de la Constitución. Asimismo, consideramos que el Ministerio del Interior tiene la suficiente capacidad logística para enfrentar este problema. Lo único que le hace falta es que las fiscalías del Poder Judicial le den autorización a la Policía en las distintas áreas en las que se siente maniatada. Si se deja actuar con cierta libertad, podremos controlar la situación. Eso se hace por un decreto del Poder Ejecutivo, no tenemos que esperar hasta el 2020 o 2021, porque lo que plantea Larrañaga es esperar 3 años para poner en marcha un plan.

Por último, no hay que mezclar las dos fuerzas, porque históricamente el Ejército y la Policía no han podido trabajar juntos. Al revés de lo que plantea Alianza Nacional, nuestra idea es efectiva y rápida.

Existe un rumor dentro del Partido Nacional que dice que el grupo de los intendentes y de Verónica Alonso, al separarse de Larrañaga, están favoreciendo a Lacalle Pou. ¿Qué piensan sobre esto?

No. Estamos intentando liderar el sector wilsonista. Acá hay dos polos. El polo de Lacalle Pou que está basado en el herrerismo ortodoxo. Por el otro lado, está el sector que pertenece al centro, que se divide entre los conservadores y los progresistas. No hablo de derecha e izquierda porque han sido violados estos términos. En el sector del centro se encuentra el wilsonismo con gente progresista y allí está nuestro sector. De hecho, tengo mucha simpatía por algunos sectores del Frente Amplio.

El sector del wilsonismo está integrado por nosotros, Alianza Nacional, Verónica Alonso, Ramírez e Iafigliola. Es seguro que el que gane será el que lidere ese espacio wilsonista. La interna blanca siempre termina en una polarización entre el herrerismo y el wilsonismo.