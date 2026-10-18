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Cultura y espectáculos Los Mareados | Sala Zitarrosa |

"soy murguista"

"Agotadas tengo": Los Mareados combinan esencia murguera e invitados de primer nivel

El grupo se presentará el 22 de octubre en la Sala Zitarrosa, en un espectáculo que reúne su diversidad musical y sus raíces carnavalera.

Los Mareados regresan a la Sala Zitarrosa.

Los Mareados regresan a la Sala Zitarrosa.
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Por Fermín Veiga

Con su espectáculo Agotadas tengo, Los Mareados se estarán presentando el próximo jueves 22 de octubre a las 20:00 horas en la Sala Zitarrosa. Con invitados de primer nivel y “mucho trabajo”, pese a que están “a las corridas”, el grupo comienza a prepararse para una nueva función.

“La diversidad de repertorios que tiene Los Mareados es muy grande, y el hecho de que sea tan diverso lo hace muy divertido”, sostuvo Darío Prieto en entrevista con Caras y Caretas. Adelantó además que tendrán “amigos invitados” que son, a su vez, “músicos de gran nivel”.

Entre los artistas que participarán del espectáculo se encuentran Gerardo Nieto, Ricardo “Canario” Villalba, Mario Carrero y Gustavo Montemurro. Prieto adelantó que con Carrero cantarán canciones de su autoría, mientras que con Gerardo Nieto “nos damos el gusto de hacer una canción que él un día me dijo que le gustaría cantar. No tiene que ver con la música tropical ni con la murga, por lo que es un desafío para él, pero también para nosotros”.

En un momento empezamos a sentir la necesidad de compartir con otros artistas que tienen tanta trayectoria. Hace unos años cantamos con el Chato Arismendi, después con Rolando Paz y ahora vamos a tener la posibilidad de cantar con Gerardo Nieto, tres íconos de la música tropical”, manifestó.

Respecto a esto, Darío Prieto reflexionó que, “cuando uno está grande, se le remueven un poco las ideas al compartir con ellos y darse cuenta de que la música popular uruguaya no es solamente la murga, ni solamente folclore, sino que la música popular también está en lo tropical”.

Las dificultades para coordinar los ensayos

Pese a que hace al menos dos meses que Los Mareados están ensayando para presentarse en la Sala Zitarrosa, estos fueron “esporádicos” por las múltiples actividades que tiene cada uno de los integrantes. En este sentido, Rafael Bruzzone, también integrante del grupo, relató que fue difícil “combinar la disponibilidad para ensayar con cabeza”, algo que llevó a que “no fueran tantos los ensayos, por lo que estamos corriendo”.

“Llegamos con el agua al cuello pero llegamos a disfrutar de los espectáculos, que es el objetivo principal. Para sufrir no hacemos nada”. Agregó que ellos se “adaptan a las situaciones” y que tienen previsto un ensayo general para el martes 20 de octubre.

“Nosotros hace mucho tiempo que no cantamos en vivo, y por más que las canciones las sepamos de memoria, volver a cantar es como cuando te acostás seis meses, querés volver a caminar y te cuesta”, aseguró.

Pese a esto y las discusiones que pueden tener dentro del grupo, Bruzzone fue tajante al afirmar que “la impronta de Los Mareados es muy profesional, y más allá de alguna improvisación, es laburo”.

¿Cómo surgen Los Mareados?

Rafael Bruzzone, que además fue uno de los fundadores del grupo, rememoró que Los Mareados surgieron por “extrañarse” una vez finalizado el Carnaval, por lo que entre marzo y octubre no se veían.

“En esa época estaba muy de moda el boliche El Renganche, donde estaba Alberto Rivero, que cantaba tango. Empezamos a cantar una canción cada uno, y la gente estaba de fiesta”, recordó.

Con el paso del tiempo se propusieron “hacer esto por algo” y con una organización. Según contó, el primer toque de Los Mareados fue en la cooperativa de vivienda COVIMT 9, debido a que un compañero suyo del ISEF vivía ahí y necesitaban fondos para terminar la cooperativa.

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