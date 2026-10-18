"Agotadas tengo": Los Mareados combinan esencia murguera e invitados de primer nivel

“En un momento empezamos a sentir la necesidad de compartir con otros artistas que tienen tanta trayectoria. Hace unos años cantamos con el Chato Arismendi, después con Rolando Paz y ahora vamos a tener la posibilidad de cantar con Gerardo Nieto, tres íconos de la música tropical”, manifestó.

Respecto a esto, Darío Prieto reflexionó que, “cuando uno está grande, se le remueven un poco las ideas al compartir con ellos y darse cuenta de que la música popular uruguaya no es solamente la murga, ni solamente folclore, sino que la música popular también está en lo tropical”.

Las dificultades para coordinar los ensayos

Pese a que hace al menos dos meses que Los Mareados están ensayando para presentarse en la Sala Zitarrosa, estos fueron “esporádicos” por las múltiples actividades que tiene cada uno de los integrantes. En este sentido, Rafael Bruzzone, también integrante del grupo, relató que fue difícil “combinar la disponibilidad para ensayar con cabeza”, algo que llevó a que “no fueran tantos los ensayos, por lo que estamos corriendo”.

“Llegamos con el agua al cuello pero llegamos a disfrutar de los espectáculos, que es el objetivo principal. Para sufrir no hacemos nada”. Agregó que ellos se “adaptan a las situaciones” y que tienen previsto un ensayo general para el martes 20 de octubre.

“Nosotros hace mucho tiempo que no cantamos en vivo, y por más que las canciones las sepamos de memoria, volver a cantar es como cuando te acostás seis meses, querés volver a caminar y te cuesta”, aseguró.

Pese a esto y las discusiones que pueden tener dentro del grupo, Bruzzone fue tajante al afirmar que “la impronta de Los Mareados es muy profesional, y más allá de alguna improvisación, es laburo”.

¿Cómo surgen Los Mareados?

Rafael Bruzzone, que además fue uno de los fundadores del grupo, rememoró que Los Mareados surgieron por “extrañarse” una vez finalizado el Carnaval, por lo que entre marzo y octubre no se veían.

“En esa época estaba muy de moda el boliche El Renganche, donde estaba Alberto Rivero, que cantaba tango. Empezamos a cantar una canción cada uno, y la gente estaba de fiesta”, recordó.

Con el paso del tiempo se propusieron “hacer esto por algo” y con una organización. Según contó, el primer toque de Los Mareados fue en la cooperativa de vivienda COVIMT 9, debido a que un compañero suyo del ISEF vivía ahí y necesitaban fondos para terminar la cooperativa.