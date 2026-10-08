Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Circo | Historia |

Teatro El Galpón

El circo criollo vuelve a escena entre recuerdos, leyendas y una familia marcada por el Tigre

Una historia de artistas, carpas y viajes recupera la memoria de una tradición teatral uruguaya en “El eterno, glorioso y más pequeño circo del mundo”

38a8d092-a7b3-497d-81ed-ffb8188b15fd_Event_33647
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El circo criollo uruguayo regresa a escena a través de una historia en la que los recuerdos familiares, las leyendas y la imaginación se confunden hasta volver casi imperceptible la frontera entre lo que ocurrió y aquello que pudo haber ocurrido. “El eterno, glorioso y más pequeño circo del mundo” se estrenará el sábado 17 de octubre y tendrá funciones los sábados y domingos de octubre y noviembre, a las 16:00 horas, en el Teatro El Galpón.

Entre la memoria y la leyenda

La obra sigue a Augusta, Blanca y Stella, conocidas como las “bisnietas del Tigre”, tres mujeres que reconstruyen la historia de una familia ligada al mundo del circo. El relato comienza con Olga, la bisabuela, de quien la leyenda familiar asegura que llegó a casarse con un tigre. Desde allí, las generaciones posteriores se convierten en testigos y narradoras de una historia atravesada por artistas, carpas, viajes y escenarios.

La propuesta también recupera una pregunta que permanece abierta: ¿qué ocurrió con el último circo criollo del que se tuvo noticia?

Cuando la carpa se convierte en memoria

Los recuerdos de aquellas funciones permiten reconstruir fragmentos de una tradición artística que combinó el lenguaje circense con el teatro y que tuvo una particular presencia en la cultura popular uruguaya. La obra toma ese legado como punto de partida para imaginar qué pudo haber sucedido con aquel último circo.

Tal vez desapareció durante una tormenta, cuando el viento levantó su carpa y terminó arrojándola al Río de la Plata. O quizás, en algún lugar bajo el agua, permanece intacto, esperando ser descubierto.

Con dramaturgia de Verónica San Vicente, Gastón Borges, Beatriz Sayad y Agustina Pezzani, y codirección de Sayad y Virginia Caputi, el espectáculo propone un recorrido donde la memoria familiar se mezcla con la ficción y la fantasía.

En escena estarán Agustina Pezzani, Luciana Cardozo y Verónica San Vicente. La composición musical estará a cargo de Cardozo, mientras que la escenografía y los objetos fueron concebidos por Enzo Scasso.

Con una duración de 50 minutos y dirigido a todo público, “El eterno, glorioso y más pequeño circo del mundo” plantea así un encuentro con un universo que puede haber desaparecido de las carpas, pero que todavía sobrevive en las historias de quienes lo habitaron.

Datos sobre localidades

Teatro El Galpón

Sábados y domingos de octubre y noviembre · 16:00 horas ·

Entradas generales $600 · promociones con localidades limitadas. Socios Espectacular/Galpón: gratis o 2x1 según modalidad; La Diaria 2x1; socios SUA gratis.

Venta en Redtickets y boletería del teatro

Temas

Te puede interesar