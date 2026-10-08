El circo criollo vuelve a escena entre recuerdos, leyendas y una familia marcada por el Tigre

Cuando la carpa se convierte en memoria

Los recuerdos de aquellas funciones permiten reconstruir fragmentos de una tradición artística que combinó el lenguaje circense con el teatro y que tuvo una particular presencia en la cultura popular uruguaya. La obra toma ese legado como punto de partida para imaginar qué pudo haber sucedido con aquel último circo.

Tal vez desapareció durante una tormenta, cuando el viento levantó su carpa y terminó arrojándola al Río de la Plata. O quizás, en algún lugar bajo el agua, permanece intacto, esperando ser descubierto.

Con dramaturgia de Verónica San Vicente, Gastón Borges, Beatriz Sayad y Agustina Pezzani, y codirección de Sayad y Virginia Caputi, el espectáculo propone un recorrido donde la memoria familiar se mezcla con la ficción y la fantasía.

En escena estarán Agustina Pezzani, Luciana Cardozo y Verónica San Vicente. La composición musical estará a cargo de Cardozo, mientras que la escenografía y los objetos fueron concebidos por Enzo Scasso.

Con una duración de 50 minutos y dirigido a todo público, “El eterno, glorioso y más pequeño circo del mundo” plantea así un encuentro con un universo que puede haber desaparecido de las carpas, pero que todavía sobrevive en las historias de quienes lo habitaron.

Datos sobre localidades

Teatro El Galpón

Sábados y domingos de octubre y noviembre · 16:00 horas ·

Entradas generales $600 · promociones con localidades limitadas. Socios Espectacular/Galpón: gratis o 2x1 según modalidad; La Diaria 2x1; socios SUA gratis.

Venta en Redtickets y boletería del teatro