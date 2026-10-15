FITDAP presenta su cuarto recorrido con danza, performance y creación emergente

Obras escénicas y encuentros en distintos espacios

El domingo 18, a las 20 horas, Espacio Bahía recibirá Criollxs, de Hernán Duplat. El lunes 19, a las 19 horas, Espacio Cultural Ensayo Abierto será sede del conversatorio Itinerancias: tiempos, espacios, proyectos y afectos, una instancia para compartir experiencias y reflexionar sobre los procesos de creación y circulación artística.

La programación retomará el jueves 22 con Patas con tierra, de Josué Araya, a las 20 horas en el Museo de la Movilidad y las Identidades. La obra se realizará en coproducción y con el acompañamiento de la Residencia MIGRA.

El viernes 23 habrá dos propuestas. A las 10 y a las 14 horas, el Centro Cultural Artesano presentará Antes del nombre, de Ivana Nardini, precedida por El cómo es el dónde, una actividad de mediación artística para infancias a cargo de Lucía Sismondi. Esa misma noche, a las 20 horas, el espacio CROMA recibirá Un solo uso, de Gabriela Rodríguez y Federico Achard.

Un festival que construye redes culturales

El cierre del Recorrido 4 tendrá lugar el sábado 24 de octubre con la apertura de la residencia de creación de Alejandra Gregorio en el Museo de la Memoria, en un horario que aún está por definirse.

Desde su primera edición, en 2023, FITDAP ha programado obras de artistas locales en espacios independientes como BAHÍA, Ensayo Abierto y Centro CROMA, además de instituciones públicas como el Museo de la Memoria y el Museo de las Migraciones.

En 2025, el festival contó con el apoyo de Fundación Itaú, el Instituto de Artes Escénicas de la Facultad de Artes y el Municipio B. Para esta edición, esos respaldos se mantienen y se incorporan el Centro Cultural Artesano y Fantástico 1490 a la red de espacios participantes.

A través de su formato itinerante, FITDAP busca consolidar una plataforma para la circulación de obras y el desarrollo de investigaciones escénicas, al tiempo que promueve el intercambio entre artistas y espacios culturales. Su propuesta entiende la itinerancia no solo como un desplazamiento entre escenarios, sino también como una forma de explorar nuevas relaciones entre creación, territorio y comunidad.