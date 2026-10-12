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Cultura y espectáculos Hotel Monday | festival | Fidae

En el FIDAE

Hotel Monday llega al Teatro Solís con una propuesta que cruza circo, danza y teatro

Proyecto Migra presenta por primera vez en Montevideo su segundo espectáculo, dirigido por el francés Florent Bergal. La función será el viernes 16 de octubre, en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas.

Hotel Monday

Hotel Monday

 Hernan Paulos
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

El circo, la danza y el teatro se combinan en Hotel Monday, el espectáculo de Teatro Total que se presentará por única vez en Montevideo el viernes 16 de octubre, a las 20 horas, en la Sala Principal del Teatro Solís. La propuesta de Proyecto Migra, dirigida por el francés Florent Bergal, forma parte de la programación del Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE). Las entradas están disponibles a través de Tickantel a $ 1.000.

La obra reúne nuevamente a Bergal, Proyecto Migra y el Galpón de Guevara en una creación que apuesta por el movimiento, la acrobacia y la potencia expresiva de los cuerpos para construir un universo tan desopilante como inquietante.

Después de ocho años en la cartelera porteña y de realizar giras por Italia, Canadá, Brasil, Uruguay y distintas localidades de Argentina con Un Domingo, la compañía presenta su segundo espectáculo. Con esta nueva producción, regresa a la Sala Principal del Teatro Solís, donde había actuado en 2022 con su obra anterior.

Un hotel donde la culpa y la hipocresía toman el escenario

La historia transcurre en el Gran Hotel Monday, donde un grupo de personajes se reúne cada año, en la misma fecha, para homenajear al señor Gregorio, fallecido en circunstancias misteriosas. El encuentro pronto se transforma en un torbellino de situaciones absurdas, en el que la culpa y la hipocresía desencadenan una sucesión de acciones que desafían a los protagonistas a enfrentarse con un destino aparentemente inevitable.

Con objetos que parecen cobrar vida, cuerpos acrobáticos y contorsiones, Hotel Monday construye un mundo atravesado por reglas sociales y psíquicas tan ridículas como perturbadoras. El espectáculo transita de la risa a la consternación y explora las contradicciones humanas mediante actuaciones físicas exigentes y emociones expuestas sin filtros.

Una apuesta al teatro total

Con una duración aproximada de 60 minutos y recomendada para mayores de 12 años, la obra propone una experiencia escénica en la que el circo y el teatro se integran para explorar tanto la vulgaridad como la gracia del ser humano.

El elenco está integrado por Juan C. Fernández, Sofía Galliano, Gabi Parigi, Tomás Soko, Florencia Valeri y Tato Villanueva. La dirección es de Florent Bergal, con vestuario de Celina Santana, escenografía de Lina Boselli e iluminación de Laura Saban.

La producción general está a cargo de Pierpaolo Olcese y la producción ejecutiva de Azul Berra. El espectáculo es una coproducción de Proyecto Migra y El Galpón de Guevara.

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