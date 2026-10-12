Hotel Monday llega al Teatro Solís con una propuesta que cruza circo, danza y teatro

Un hotel donde la culpa y la hipocresía toman el escenario

La historia transcurre en el Gran Hotel Monday, donde un grupo de personajes se reúne cada año, en la misma fecha, para homenajear al señor Gregorio, fallecido en circunstancias misteriosas. El encuentro pronto se transforma en un torbellino de situaciones absurdas, en el que la culpa y la hipocresía desencadenan una sucesión de acciones que desafían a los protagonistas a enfrentarse con un destino aparentemente inevitable.

Con objetos que parecen cobrar vida, cuerpos acrobáticos y contorsiones, Hotel Monday construye un mundo atravesado por reglas sociales y psíquicas tan ridículas como perturbadoras. El espectáculo transita de la risa a la consternación y explora las contradicciones humanas mediante actuaciones físicas exigentes y emociones expuestas sin filtros.

Una apuesta al teatro total

Con una duración aproximada de 60 minutos y recomendada para mayores de 12 años, la obra propone una experiencia escénica en la que el circo y el teatro se integran para explorar tanto la vulgaridad como la gracia del ser humano.

El elenco está integrado por Juan C. Fernández, Sofía Galliano, Gabi Parigi, Tomás Soko, Florencia Valeri y Tato Villanueva. La dirección es de Florent Bergal, con vestuario de Celina Santana, escenografía de Lina Boselli e iluminación de Laura Saban.

La producción general está a cargo de Pierpaolo Olcese y la producción ejecutiva de Azul Berra. El espectáculo es una coproducción de Proyecto Migra y El Galpón de Guevara.