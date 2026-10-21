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Cultura y espectáculos Mambo | La Cretina |

Estreno este miércoles en La Cretina

"Mambo": una comedia sobre el amor, la traición y los límites de la venganza

La obra del dramaturgo español Miguel Morillo, dirigida por Alfredo Goldstein y protagonizada por Fernando Amaral y Leonor Chavarría, llega a La Cretina con una mirada mordaz sobre los vínculos de pareja y las contradicciones del amor.

Mambo se estrena este miércoles en La Cretina

Mambo se estrena este miércoles en La Cretina

 A. Persichetti
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Por Redacción de Caras y Caretas

¿Qué sucede cuando el amor se mezcla con el resentimiento, una traición pone en jaque la confianza y la búsqueda de la felicidad se convierte en una disputa? Esos conflictos atraviesan Mambo, la obra del dramaturgo español Miguel Morillo que se estrena el miércoles 21 de octubre, a las 20:30 horas, en La Cretina, con dirección de Alfredo Goldstein y las actuaciones de Fernando Amaral y Leonor Chavarría.

A través de una comedia corrosiva, el espectáculo se adentra en la intimidad de una pareja para explorar las zonas más incómodas de las relaciones humanas. El amor, el dinero, la fidelidad y la venganza se entrecruzan en una historia que apuesta al humor mordaz como forma de exponer contradicciones, tensiones y decisiones capaces de alterar los vínculos afectivos.

De la tragedia griega a la comedia contemporánea

Uno de los puntos de partida de Mambo es la tragedia Medea, de Eurípides, cuya protagonista enfrenta las consecuencias de una traición amorosa. Morillo recupera ese trasfondo de desengaño y revancha, pero lo traslada al terreno de la comedia, donde los conflictos sentimentales adquieren nuevas dimensiones y el humor convive con situaciones que invitan a la reflexión.

La propuesta también pone en discusión las expectativas que se depositan en la pareja y las tensiones entre la fidelidad hacia los demás y la lealtad hacia uno mismo. En ese escenario, la venganza aparece como una respuesta posible frente a la herida afectiva, aunque sus consecuencias abren nuevos interrogantes sobre los límites de las decisiones personales.

Con un universo cercano al público uruguayo y español, Mambo encuentra en las contradicciones del amor un terreno para interpelar al espectador. La frase del pensador Denis de Rougemont, «El amor feliz no tiene historia», acompaña el espíritu de una obra que parte de los conflictos sentimentales para construir una comedia sobre aquello que puede suceder cuando una relación deja de responder a las expectativas de quienes la integran.

Funciones y entradas

La obra tendrá funciones en La Cretina, ubicada en Soriano 1236, los miércoles 21 y 28 de octubre; los miércoles 11 y 18 y el lunes 30 de noviembre; y los lunes 7, 14 y 21 de diciembre. Todas las presentaciones comenzarán a las 20:30 horas.

Las entradas generales cuestan $600, mientras que las anticipadas se ofrecen a $500, con cupo limitado. También habrá una promoción de dos localidades por $800. Para consultas y reservas, está disponible el teléfono 098 123 698.

Con una duración de 70 minutos y una calificación sugerida para mayores de 12 años, el espectáculo cuenta con escenografía y vestuario de Hugo Millán, iluminación de Pablo Caballero, ambientación sonora de Fernando Ulivi y producción ejecutiva de We! Producciones. La propuesta cuenta con el apoyo de COFONTE.

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