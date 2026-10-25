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Deportes Clausura | Deportivo Maldonado | Nacional

Definición al rojo vivo

Clausura: Deportivo Maldonado dio vuelta el partido en la hora y Albion sigue en racha

La fecha 12 del Torneo Clausura dejó un empate sin goles entre Peñarol y Juventud, una igualdad vibrante entre Defensor Sporting y Racing, y una victoria agónica de Deportivo Maldonado.

Torneo Clausura Liga AUF Uruguaya

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Por Redacción de Caras y Caretas

La recta final del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya suma emociones y puntos decisivos. La fecha, que comenzó el viernes y culmina este domingo 25 de octubre, tuvo partidos intensos, goles y resultados que mantienen la expectativa tanto en la pelea por las primeras posiciones como en la lucha por la permanencia.

Uno de los primeros encuentros fue el empate 0-0 entre Juventud de Las Piedras y Peñarol, disputado el viernes en el Estadio Centenario. El aurinegro dejó puntos por el camino en un tramo del campeonato en el que cada resultado puede incidir en sus aspiraciones.

El sábado, Albion consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Central Español, resultado que le permitió alcanzar cuatro triunfos consecutivos. El equipo, dirigido por Diego Franco y Federico Macías, atraviesa uno de sus mejores momentos en el certamen.

En el Parque Franzini, Defensor Sporting y Racing protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada. El encuentro terminó 3-3 después de que el violeta remontara el marcador con un doblete de Lautaro Navarro y un tanto de Alan Torterolo. Sin embargo, Racing reaccionó y alcanzó la igualdad mediante Sebastián da Silva y Juan Bosca, luego de que Guillermo Cotugno abriera el marcador para el visitante.

Deportivo Maldonado lo ganó en la hora

El cierre de la jornada del sábado tuvo como protagonistas a Deportivo Maldonado y Danubio en el estadio Domingo Burgueño Miguel. El conjunto franjeado se adelantó a través de Bruno Pereira, pero el equipo fernandino reaccionó en el complemento.

Juan Martín Ginzo marcó el empate al comienzo de la segunda mitad y Renato César selló el 2-1 en los minutos finales. La victoria significó tres puntos importantes para Deportivo Maldonado en una etapa en la que los equipos buscan consolidar sus objetivos.

Nacional y Liverpool, uno de los platos fuertes del domingo

La actividad continúa este domingo con cuatro encuentros. Wanderers y Progreso abren la jornada desde las 10:00 en el Parque Viera, mientras que Montevideo City Torque recibe a Cerro a las 13:00 en el estadio Charrúa.

A las 16:00, Cerro Largo se enfrenta a Boston River en el estadio Ubilla, en Melo. El cierre llegará a las 19:30 con el partido entre Nacional y Liverpool en el Gran Parque Central, un duelo relevante para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato.

Con la fecha todavía en disputa, los resultados definitivos y su impacto en las tablas del Clausura, la Anual y el descenso quedarán establecidos al finalizar la jornada dominical.

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