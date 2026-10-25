Clausura: Deportivo Maldonado dio vuelta el partido en la hora y Albion sigue en racha

En el Parque Franzini, Defensor Sporting y Racing protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada. El encuentro terminó 3-3 después de que el violeta remontara el marcador con un doblete de Lautaro Navarro y un tanto de Alan Torterolo. Sin embargo, Racing reaccionó y alcanzó la igualdad mediante Sebastián da Silva y Juan Bosca, luego de que Guillermo Cotugno abriera el marcador para el visitante.

Deportivo Maldonado lo ganó en la hora

El cierre de la jornada del sábado tuvo como protagonistas a Deportivo Maldonado y Danubio en el estadio Domingo Burgueño Miguel. El conjunto franjeado se adelantó a través de Bruno Pereira, pero el equipo fernandino reaccionó en el complemento.

Juan Martín Ginzo marcó el empate al comienzo de la segunda mitad y Renato César selló el 2-1 en los minutos finales. La victoria significó tres puntos importantes para Deportivo Maldonado en una etapa en la que los equipos buscan consolidar sus objetivos.

Nacional y Liverpool, uno de los platos fuertes del domingo

La actividad continúa este domingo con cuatro encuentros. Wanderers y Progreso abren la jornada desde las 10:00 en el Parque Viera, mientras que Montevideo City Torque recibe a Cerro a las 13:00 en el estadio Charrúa.

A las 16:00, Cerro Largo se enfrenta a Boston River en el estadio Ubilla, en Melo. El cierre llegará a las 19:30 con el partido entre Nacional y Liverpool en el Gran Parque Central, un duelo relevante para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato.

Con la fecha todavía en disputa, los resultados definitivos y su impacto en las tablas del Clausura, la Anual y el descenso quedarán establecidos al finalizar la jornada dominical.